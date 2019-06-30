Американська мережу фастфуду зробила моркву з м’яса

Ресторани фастфуду Arby запустили виробництво овочів з м’яса — першим успішним експериментом стала морквина з індички, яка на смак і колір майже така ж, як оригінал.

Страви називається marrot — воно містить більше 30 грам білка і 70% рекомендованої добової кількості вітаміну A. Основна відмінність м’ясної моркви від справжньої — відсутність хрускоту, який творці намагалися імітувати за допомогою глазурованого покриття.

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Релігія – протестантизм, католицизм

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ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

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Шеф-кухар Невілл Кроу зазначає, що рецепт marrot спеціально замислювався так, щоб його можна було легко повторити вдома або в промислових масштабах.

За його словами, створення marrot відображає суть бренду: ніколи і ні за яких обставин не вносити в меню замінники м’яса.

Тим не менш, штучне м’ясо скоро буде домінувати на ринку — вчені впевнені, що до 2040 року людство відмовиться від виробництва звичайного м’яса з-за проблем з кліматом. Також люди майбутнього будуть їсти комах, медуз і пити молоко з водоростей.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», штучне м’ясо з’явиться на полицях магазинів до 2021 року.

За матеріалами Knife.media

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