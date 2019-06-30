Ці п’ять продуктів збережуть здоров’я серця

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, захворювання серцево-судинної системи (ССЗ) займають лідируюче місце серед причин смертності серед населення.

В цьому винен сучасний спосіб життя, в якому вагому позицію займає неправильне харчування. Напівфабрикати, надлишок цукру, жиру і солі в їжі – все це негативно позначається на здоров’ї серця і судин.

Гарна новина полягає в тому, що за допомогою харчування також можна і попередити всі ці хвороби! Як? Просто додайте до свого раціону наступні продукти:

Риба. Лосось, тунець, скумбрія, форель, сардини і анчоуси повинні стати основою вашої «серцевої» дієти. У них міститься багато корисних жирних кислот омега-3, які знижують ризик захворювання коронарних артерій і збоїв серцевого ритму. Регулярне споживання риби зменшує ймовірність серцевих нападів і інфарктів у жінок.

Оливкова олія. Багата на незамінні жирні кислоти, природні антиоксиданти – жиророзчинні вітаміни А та Е, які захищають серцевий м’яз від вільних радикалів. Всі вони допомагають організму боротися з надлишками холестерину, запобігаючи розвитку атеросклерозу.

Броколі. Відмінний засіб від захворювань серця. До її складу входить сульфорапан – речовина, яка перешкоджає утворенню атеросклеротичних бляшок. Висока концентрація вітамінів В, С і Д, а також бета-каротину дають антиоксидантний ефект, захищаючи клітини організму від атак вільних радикалів і уповільнюючи старіння.

Часник. Містить більше 70 активних речовин, які благотворно впливають на міокард. Часник здатний боротися з гіпертонією: при регулярному вживанні часнику артеріальний тиск знижується на 15 – 20 мм рт. ст.

Яблука. Багаті флавоноїдами – речовинами, необхідними для профілактики ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних захворювань. Ще вони знижують рівень «поганого» холестерину в крові. Яблука містять фітоелементи кверцетин, який має антиоксидантні властивості і допомагає запобігти появі тромбів. Регулярне вживання яблук зменшує ризик розвитку захворювань серця.

: nastup.net

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