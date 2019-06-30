Десятки обстрілів і поранені: з’явилися нові тривожні дані з Донбасу

а суботу, 29 червня, в районі військового конфлікту на Донбасі бойовики більше тридцяти разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення і травми.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил в Facebook.

“В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 29 червня двох окупантів знищено, і одного поранено. З початку поточної доби (30 червня, – прим. ред.) ворог один раз обстріляв позиції Об’єднаних сил”, – уточнюють військові.