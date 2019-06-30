Бактерії, які живуть на ваших смартфонах

Вчені зібрали мазки з поверхонь 100 мобільних телефонів студентів факультетів біомедицини.

Дослідники із Західного Університету в Сан-Паулу (Бразилія) знайшли на смартфонах студентів-медиків безліч бактерій, небезпечних як для самого медичного персоналу, так і для пацієнтів.

Вчені зібрали мазки з поверхонь 100 мобільних телефонів студентів факультетів біомедицини, фармакології, стоматології, харчування і сестринської справи. Виявилося, що 85% виділених мікробів мають стійкість до пеніциліну, а половина з них відмінно прилипають до поверхонь.

Це означає, що використання забруднених телефонів в лікарні може обернутися важкими наслідками для персоналу і пацієнтів.

Крім того, на 40% смартфонів виявили бактерію S. aureus, або золотистий стафілокок. Вона може викликати цілий спектр захворювань, починаючи від вугрів і фурункулів, і закінчуючи пневмонією або менінгітом.

: zdorovia.com.ua

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