Чому в спеку набрякають ноги і як цього уникнути

У спекотну погоду навіть здорові люди нерідко скаржаться на набряки ніг. При високій температурі повітря і підвищеній вологості розширюються кровоносні судини. А оскільки людина багато п’є, судини не утримують рідину, і вона починає надходити в міжклітинний простір і накопичуватися. Ситуація ускладнюється, якщо людина змушена довго сидіти або стояти. Але набряклість може бути небезпечним симптомом. За яких обставинах вона виникає?

Варикозне розширення вен. На самому початку захворювання людина час від часу може відчувати біль і важкість у ногах. Виступаючих вен і вузлів під шкірою ще немає. Набряки з’являються ближче до вечора, а на ранок практично зникають. Набрякати може лише одна нога. Варто записатися на прийом до флеболога, щоб пройти УЗД вен. При варикозі підвищується ризик утворення тромбів, які можуть бути смертельно небезпечними.

Захворювання нирок і надниркових залоз. При цьому набряклість може з’явитися на обох кінцівках, а також на обличчі. У такому випадку рекомендується зробити УЗД нирок і здати аналіз сечі, а також проконсультуватися з нефрологом або урологом.

Недуги щитовидної залози. При таких проблемах може порушуватися вироблення гормонів, що провокує набряки.

Серцево-судинні захворювання. Набряки можуть свідчити про розвиток правошлуночкової серцевої недостатності. Якщо є проблеми з серцем, важливо спостерігатися у кардіолога, робити ехокардіографію (УЗД серця). Знадобиться дізнатися рівень холестерину, щоб виключити можливий атеросклеротичнеураження судин.

Захворювання печінки, проблеми з лімфатичною системою, діабет. Пацієнту, у якого є набряки, потрібно всебічне обстеження. Для початку варто звернутися до сімейного лікаря, який направить на аналізи, а потім – до фахівця вузького профілю. Набряклість, до речі, з’являється і при алергії.

Зайва вага. У огрядних людей порушується обмін речовин, а також підвищується навантаження на ноги, що і призводить до появи набряків.

Шкідливі звички, що провокують набряки

Подовгу сидіти в одному положенні. Змінюйте позу кожні 15 хвилин.

Сидіти нога на ногу. Під вагою верхньої ноги в нижній порушується циркуляція і віджимають вени, що перешкоджає відтоку крові.

Носити вузьке взуття і високі підбори. У такому взутті опора ноги переходить на передній відділ стопи, пальці впираються в носок взуття, погіршується кровообіг. Взуття з плоскою підошвою теж шкідлива – вона призводить до плоскостопості і набряків.

Занадто захоплюватися бігом, а також силовими вправами.

Вживати багато солі. Вона затримує в організмі воду, що призводить до набряклості.

Що корисно

Найчастіше гуляти пішки. Такі прогулянки покращують кровообіг.

Робити масаж ніг.

Вживати продукти з високим вмістом калію.

Увечері перед сном класти під ноги невелику подушку або валик.

Якщо змушені довго сидіти, корисно рухати стопою вгору-вниз або робити кругові рухи ногами. Це допоможе відновити циркуляцію крові.

Робіть водні процедури для ніг. Набряки ніг знімають ванночки з морською сіллю і контрастний душ.

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