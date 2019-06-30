Apple показав рекламний ролик, який зняли у Києві

Американська компанія Apple зняла рекламний ролик своїх бездротових навушників AirPods у Києві.

У створенні ролика брала участь українська продакшн-студія Radioaktive. Режисером став Оскар Хадсон, який знімав кліпи для Bonobo і Radiohead.

За сюжетом, герой відео стрибає по місту на батутах. При цьому у ролику не були застосовані спецефекти, трюки виконав професійний акробат на батутах.

Усі вуличні кадри знімали на вулицях Києва. Декорації побудували в авіаційному ангарі.

: rubryka.com

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