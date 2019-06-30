Пляжі в України: де можна купатися без побоювань цього літа

Цього року відразу над 16 пляжами України майорітиме “Блактиний прапор” – це означає, що ці місця були визнані некомерційним Фондом екологічної освіти (FEE) кращими з кращих в світі.

«Прапор» видається тільки на сезон, а в наступному за звання кращого купального місця знову потрібно боротися: для участі в програмі FEE власникам пляжів потрібно відправити заявку і виконати всі вимоги фонду, пише сайт «Сьогодні».

В цьому році з цим впоралися 4559 пляжів світу. Найбільше в Іспанії — 566 знаків. В Україні кількість «Прапорів» зростає з кожним роком: у 2017-му їх було всього 10, минулого літа — 14, а цього — вже 16.

Без сміття і з парасольками

Лідерство у Київщини — 8 пляжів: «Венеція», «Молодіжний», «Дитячий», Olmeca Beach, «Галера» в Галерному затоці, «Золотий» в Гідропарку, «Веселка» на Микільській слобідці і пляж житлового масиву «Пуща-Водиця».

На Одещині кращими визнали шість зон: Центральний міський пляж Чорноморська, Zanzibar, SanDali на Фонтанці, комплекси «Причал № 1» і Caletоn, а також пляж Ruta Family у Затоці. «Блакитний прапор» в цьому році отримали пляж Good Zone у Дніпрі і Масандрівський пляж в окупованій Ялті.

Як відзначають на сайті FEE, пляжі регулярно перевіряються співробітниками ДСНС і працівниками лабораторій при Міністерстві охорони здоров’я, їх щодня очищають від сміття і постійно моніторять рятувальники. На багатьох є роздягальні, душові, лежаки і парасольки, а частина з них навіть пристосовані для людей з обмеженими можливостями і включають в себе медпункт.