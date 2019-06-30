Секретні місця, яких немає на карті

Супутникові карти — одна з найбільш доступних картографічних технологій останніх років. Хочете помилуватися на Ейфелеву вежу. Без проблем! Але навіть там вам не вдасться переглянути весь світ: найцікавіші місця на загальнодоступних картах розмиті або зафарбовані. Секретних точок там більше, ніж можна собі уявити: світу є, що приховувати від цікавих очей.





Секретний місто



В Росії все ще існує маса міст закритого типу. Деякі з них настільки секретні, що навіть зникають з карт! Найближчий населений пункт — Эгвекинот, відокремлений від Аляски Беринговою протокою.

Військовий аеропорт



У Японії не так багато засекречених місць — принаймні, відомих західній розвідці. Аеропорт Мінами Торишима на картах повністю зафарбований білим кольором. Десять років тому тут базувалася спецгруппировка військово-морського флоту країни, а ось що відбувається зараз — незрозуміло.

Влиссинген



Нерухомість, що належить голландської королівської сім’ї, не єдині секретні і заретушированные на карті місця в Нідерландах. Ретельної маскування зазнали нафтові резервуари під Влиссингене, а також кілька військових і військово-повітряних баз.

База ВПС Рамштейн



З затемненням цього місця все більш-менш зрозуміло. Центр ВПС НАТО є центральним хабом угруповання, що здійснює всі найбільші операції в Іраку. Природно, для терористів база просто ласий шматочок.

Вавилон



Ірак, де ось вже два десятки років не вщухають бойові дії, безумовно має купу таємниць. Навіть знаменитий Вавилон на Google Maps заретуширован так, що більше нагадує не місто, а сільгоспугіддя.

Національний парк Тантауко



Національний парк Тантауко в Чилі можна побачити на онлайн-карті тільки як маркер. Чому? Тут, у приватному природному заповіднику вчені вже не один раз знаходили невідомих досі тварин. Вважається, що це місце залишається домом для багатьох зникаючих видів, але звідки вони взагалі взялися? І навіщо приховувати карту?

Будівля Майкл Ааф



Незважаючи на піктограму літака, насправді тут (штат Юта, США) розташовується трохи чи не саме секретне сховище зброї по всій країні. Це військовий полігон, де проходять випробування біологічної та хімічної зброї.