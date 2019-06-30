В Канаді загинули шість рідкісних північноатлантичних китів

У червні біля берегів Канади виявили шість мертвих північноатлантичних китів представників виду Eubalaena glacіalіs, які знаходяться на межі вимирання.
Трупи двох тварин вже дістали з води. Після розтину фахівці з’ясували, що причиною загибелі 40-річної самки стало зіткнення з кораблем. Що призвело до смерті дев’ятирічного самця Росомахи, невідомо.
У зв’язку з інцидентом введено обмеження швидкості до 10 вузлів для плаваючих в затоці Святого Лаврентія суден довжиною більше 20 метрів, говориться на сайті транспортного управління Канади.
Експрес-інформація по країні
Канада – держава в Північній Америці.
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Столиця – Оттава
Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)
Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)
Офіційні мови: англійська, французька
Релігія – християнство
ІЛР – 0,913 (9-я в світі)
ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)
Валюта – канадський долар
Межує з США
Північноатлантичний гладкий кит є видом, якому більше інших великих китів загрожує вимирання, незважаючи на захист цих ссавців з 1930-х років, сказано на сайті Всесвітнього фонду дикої природи.
Цей вид був найбільш бажаною здобиччю китобоїв, так як він повільний і накопичує багато жиру. Їх популяція відроджується повільно із-за низької народжуваності, крім того, кити часто гинуть через зіткнення з судами.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», південні кити зникають через потепління океану.
За матеріалами «Гордон»
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