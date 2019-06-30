В Канаді загинули шість рідкісних північноатлантичних китів

У червні біля берегів Канади виявили шість мертвих північноатлантичних китів представників виду Eubalaena glacіalіs, які знаходяться на межі вимирання.

Трупи двох тварин вже дістали з води. Після розтину фахівці з’ясували, що причиною загибелі 40-річної самки стало зіткнення з кораблем. Що призвело до смерті дев’ятирічного самця Росомахи, невідомо.

У зв’язку з інцидентом введено обмеження швидкості до 10 вузлів для плаваючих в затоці Святого Лаврентія суден довжиною більше 20 метрів, говориться на сайті транспортного управління Канади.

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Канада – держава в Північній Америці.

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Столиця – Оттава

Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)

Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)

Офіційні мови: англійська, французька

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)

Валюта – канадський долар

Межує з США

Північноатлантичний гладкий кит є видом, якому більше інших великих китів загрожує вимирання, незважаючи на захист цих ссавців з 1930-х років, сказано на сайті Всесвітнього фонду дикої природи.

Цей вид був найбільш бажаною здобиччю китобоїв, так як він повільний і накопичує багато жиру. Їх популяція відроджується повільно із-за низької народжуваності, крім того, кити часто гинуть через зіткнення з судами.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», південні кити зникають через потепління океану.

За матеріалами «Гордон»

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