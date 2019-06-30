Через спеку на узбережжі Каліфорнії підсмажилися мідії

За всі роки своєї роботи в містечку Бодега-Бей координатор досліджень морського заповідника Джекі Сонс ніколи не бачила нічого подібного: безліч мертвих мідій лежали на камінні, їх раковини розкрилися і обгоріли, а м’ясо добре просмажене.

Рекордна червнева теплова хвиля, мабуть, призвела до найбільшої за останні 15 років вимирання мідій в Бодега-Хеде — невеликому мисі на півночі Каліфорнії (США).

Джекі Сонс із заповідника отримала повідомлення від інших дослідників про таких же масових випадках смерті мідій на різних пляжах, розтягнувся приблизно на 220 км уздовж берегової лінії.

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Біолог з Університету Британської Колумбії Крістофер Харлі задокументував подібна подія в Бодега-Хед в 2004 році, але нинішнє вимирання мідій було масштабніше.

Події на зразок цього відбуваються все частіше

Молюски могли відчувати температури вище 37С під час відливу, буквально жарясь у своїх раковинах. Працівники місцевого заповідника вважають, що загибель мідій вплине на іншу частину прибережної екосистеми.

За словами Джекі Сонс, мідії відомі як основний вид в своїй екосистемі. Еквівалентом є дерева в лісі: вони забезпечують притулок і середовище існування для багатьох тварин, тому, коли ви впливаєте на дерева, це відображається і на інших видах.

Події на зразок цього вимирання стають більш частими і серйозними, а кількість мідій вздовж усього західного узбережжя Каліфорнії зменшується.

Роками дослідження в області стану океану були зосереджені на підвищенні температури води і наслідки окислення для морського життя. Водорості і корали страждають в теплих водах, морські зірки тануть, а молюски руйнуються. Однак даних про вплив екстремальних погодних явищ на відкритому прибережному повітрі менше.

Морський еколог з Північно-Східного університету в Бостоні Брайан Хельмут розробив робота-мідію, яка може вимірювати і реєструвати температуру в тому вигляді, в якому її буде відчувати тварина. Ця розробка допоможе спрогнозувати небезпеку і вжити заходів щодо захисту екосистеми.

За матеріалами The Guardian

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