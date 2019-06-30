Як «продавали» місце губернатора

Обвинувачений в аферах з призначеннями на держпосади колишній перший заступник глави МНС Сергій Шляк знайшов нестикування в своїй справі.

Великий скандал назріває навколо кримінальної справи стосовно колишнього першого заступника глави МНС Росії генерал-полковника Сергія Шлякова. Він звинувачується в тому, що брав участь в «продажі» екс-сенаторові Юрію Удалову місця губернатора Ярославської області. Сам генерал провину заперечує. Більш того, при ознайомленні з матеріалами справи він виявив, що в переговорах з Удаловым брав участь великий підмосковний чиновник. Однак його діям правову оцінку не дали.

За версією слідства, в 2015 році, коли Сергій Шляк обіймав посаду заступника глави МНС РФ до нього зайшов помічник керівника міністерства Юрій Удалов і — як землякові — став скаржитися, що робота в МНС це «не його». Мовляв, він відчував себе набагато впевненіше на займаних раніше посадах віце-губернатора Ярославської області і сенатора від цього регіону. Він би дуже хотів стати губернатором Ярославської області, але для цього не вистачає потрібної підтримки у верхах, у тому числі — на рівні силових відомств. Шляк сказав, що сам допомогти нічим не може, проте згадав про свого сусіда по дачному селищу Юрія Кузнєцова. Останнього генерал знав (зі слів самого Кузнєцова) як колишнього співробітника 9-го Управління КДБ СРСР, а нині віце-президента Фонду ветеранів спецпідрозділів «Вертикаль», яким керував екс-директор СЗР Сергій Лебедєв. Тобто це були ті самі силовики, на відсутність підтримки яких нарікав Удалов. Шляк звів Кузнєцова і Удалова, про що вони домовлялися, за версією генерала, він не знав.

Згідно з версією слідства, Кузнєцов, посилаючись на свої знайомства в різних відомствах, взявся організувати Удалову місце губернатора і попросив за це дуже велику суму. Обидва запросили бути присутнім при угоді Шлякова — як свідка передачі грошей. Останній довго відмовлявся, оскільки не знав, про що власне домовилися двоє його знайомих, але потім не встояв перед їх натиском. В результаті Удалов передав 50 млн рублів, а Кузнєцов написав розписку в їх отриманні. Далі Шляк цією історією не цікавився, навіть забув про неї, проте потім Удалов і Ковалів знову звернулися до нього. Сталося це в 2017 році. Чоловіки скаржилися один на одного. Удалов наполягав, що його обдурили — за два роки так і не організували губернаторське «крісло». Кузнєцов говорив, що це Удалов не виконав всіх домовленостей, тому призначення і не відбулися. Шлякова (як людину, яка знає обох) попросили вирішити спір. Це йому вкрай не сподобалося.

Влітку 2018 року Шляк був заарештований за звинуваченням у шахрайстві відносно Удалова. Сам генерал провину категорично заперечує. За його версією, він просто звів двох знайомих, а які були між ними домовленості — не знає. Ніяких грошей генерал теж не отримував. Двох інших затриманих у справі, Казарцева і Онищенко, Шляк і зовсім не знає.

Знайомі Шлякова вважають, що підтверджують його невинність і матеріали справи, з якими почав знайомитися генерал. З них випливає, що, коли не відбулося призначення Удалова губернатором Ярославської області, Казарцев і Онищенко пообіцяли йому місце голови Рязанської області. Правда, сказали, що спочатку треба побути на випробувальному терміні» на місці керівника Чеховського району Підмосков’я. Удалов вже не дуже вірив решальщикам. Але потім у нього відбулася розмова з начальником правового управління Мінбуду Московської області Іллею Губановим. І той підтвердив намечаемое призначення Удалова на посаду в Підмосков’ї. Спочатку на допитах Губанов відмовлявся визнавати факт спілкування з Удаловым. Але потім зізнався, заявивши при цьому, що виконував прохання якогось Мешукова. Однак юридична оцінка діям Губанова і Мешукова в цій історії чомусь не була дана.