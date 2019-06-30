7 найшкідливіших продуктів, які скорочують життя

Згідно з даними досліджень, краще виключити ці продукти зі свого щоденного раціону – газована вода, трансжири, алкоголь, перероблене м’ясо, безглютенові вироби, штучні підсолоджувачі, соління.

Солодкі газовані напої.

В 2018 році на конгресі Американської кардіологічної асоціації прозвучала заява дослідників про те, що питво тільки однієї склянки коли на день, в два рази підвищує ризик передчасної смерті від ішемічної хвороби. За словами вчених, щоденне вживання солодкої газованої води може вкоротити людині тривалість життя на 4,5 року.

Продукти з трансжирами.

Їх регулярне споживання асоціюється з підвищеним ризиком виникнення серцевих захворювань, інсульту і діабету 2 типу – недуг, що впливають на якість і тривалість життя. Лідером за змістом трансжирів є фастфуд і маргарин, спреди. Крім того, трансжири присутні від природи в натуральному коров’ячому молоці, м’ясі, додаються у виробничі десертні вироби та випічку – торти і тістечка, печиво та ін.

Алкоголь.

Наявні дані свідчать, що вживання всього однієї порції алкоголю в тиждень може скоротити тривалість життя на півроку. Вживання двох порцій на тиждень здатне відняти вже два роки життя, а більше трьох-цілих п’ять років.

Перероблене м’ясо.

Ковбасні вироби, шинка і бекон визнані ВООЗ канцерогенами. В організації зазначають, що регулярне вживання цих продуктів збільшує ймовірність ранньої смерті від наслідків хвороб серця на 72%, від раку – на 11%.

Безглютенові продукти.

Немає ніякої необхідності відмовлятися від продуктів з глютеном при відсутності целіакії – непереносимості цієї речовини. Така відмова веде до дефіциту складних вуглеводів і клітковини в раціоні, що може скоротити тривалість життя на чотири роки.

Штучні підсолоджувачі.

Вживання містять їх продуктів та напоїв сприяє схильності до розвитку ожиріння, діабету і хвороб серця, здатних зробити ваше життя коротше.

Соління.

Надлишок натрію, джерелом якого є солоні продукти, а також їжа готового і напівготового виробництва, пов’язаний із збільшеним ризиком серцево-судинних захворювань, інсульту й раку шлунка.

: zrada.today

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