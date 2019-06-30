Колишня дружина В’ячеслава Цеповяза затримана за підозрою у вимаганні

Поліція затримала колишню дружину засудженого члена банди Цапків В’ячеслава Цеповяза Наталю Стришнюю за підозрою у вимаганні. Сьогодні суд у Ростові-на-Дону повинен обрати їй міру запобіжного заходу, повідомив її адвокат Едуард Чургулия.

Він назвав звинувачення необґрунтованими. На його думку, подібним шляхом «якісь люди вирішили заволодіти бізнесом підприємства», власником якого є Стришняя. Раніше повідомлялося, що за умовами шлюбного договору з Цеповязом його екс-дружині належить агрофірма «Слава Кубані» площею 14 тис. га.

«З’явився якийсь потерпілий за прізвищем Исюк, у якого в 2010 році нібито вимагали грошові кошти. В його заявах згадуються всі прізвища [членів банди]: Цапок, його подільники, Стрільців і Наталя. Виходить, що її затримали за діяння людей, які засуджені», — розповів адвокат, чиї слова наводить ТАСС.

Чургулия уточнив, що, за даними слідства, вимагання відбувалося в офісі агрофірми, але в той період, з його слів, Стришняя там не працювала.

Цеповяз в 2013 році був засуджений Краснодарським крайовим судом по справі банди Цапків до 20 років позбавлення волі. У 2014 році Верховний суд РФ знизив йому термін покарання на два місяці. За даними СК, банда Цапка орудувала в станиці Кущевській в період з 1998 по 2010 рік. На її рахунку 19 вбивств, в тому числі масове вбивство 12 людей, включаючи дітей, у будинку фермера Сервера Аметова.