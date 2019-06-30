Щеплення від мудрості

Російське телебачення не щадить ні жінок, ні дітей. Але особливо виразно деградація медійної культури видно на прикладі контенту для літніх людей.

Звичайно, офіційної вікової маркування в цьому випадку немає — як, втім, і гендерної. Але всім і так зрозуміло, що дивляться умовні «бабусі»: «мильні опери», псевдополітичні диспути, хроніки з життя дам півсвіту і панів напівтемряви, а також вкриті віковим шаром пилу «гумористичні» передачі. І ті, хто подібну продукцію створює й випускає в ефір, явно відносяться до своєї аудиторії з повною зневагою.

Втім, дивуватися цьому в Росії було б дивно. Не секрет, що держава в нас дивиться на пенсіонерів зверхньо, приписуючи їм утриманський статус. І пропагандистський супровід так званої «пенсійної реформи» — мовляв, у громадян буде більше часу, щоб відчувати себе молодими і енергійними, — не більш ніж безсоромний фарс. А оскільки вітчизняна масова культура або безпосередньо залежна від побажань влади, або існує як якась аморфна і байдужа субстанція, то чекати від неї іншого ставлення до людей похилого не доводиться. Телебачення для людей, які намагаються провести час вдома чи на якій-небудь не вимагає розумових і фізичних зусиль роботі, перетворилося на подобу відхожого місця.

Жанр «політичного ток-шоу», в якому лідирують програми «60 хвилин», «Місце зустрічі», «Вечір з Володимиром Соловйовим», начебто призначений для тих, хто вважає себе соціально активними і небайдужими до проблем рідної країни. Але варто подивитися хоча б пару випусків, як стає ясно, що авторам запит глядача байдужий. Внутрішні справи Росії в цих шоу майже не обговорюються, за винятком клоунських сеансів розслаблення на тему якогось скандального відео або сексистської реклами. А адже саме нагальні російські проблеми є актуальною темою для літніх людей, стурбованих зростанням цін, убогим станом поліклінік і лікарень, безробіттям і вічним «квартирним питанням», який молодше покоління дуже часто не може вирішити без допомоги батьків. Але про це по телевізору воліють мовчати, пропонуючи натомість слухати про взаємини США з Іраном і труднощі Brexit.

Друге місце в рейтингу обтісування займають «соціальні ток-шоу», де сюжети про жахливу життя людей із глибинки чергуються з загляданням в ліжку і сортири знаменитостей. Це «Чоловіче/Жіноче», «Нехай говорять», «Прямий ефір», а також які претендують на інтригу проекти На зразок «насправді» і «ДНК». Тут телебаченню варто віддати належне — в деяких випадках воно приносить користь, нагадуючи про ошуканих дольщиках, тяжкохворих людей, жебракуючих ветеранів і спущені на гальмах кримінальних справах. Але ми нічого не знаємо про конкретні результати піднятого галасу, а сюжети про «селебріті» все ж привертають значно більше уваги. Визнання «зірок» в наркозалежності і проституції, бутафорські весілля, розлучення, хвороби і нещасні випадки, демонстрація народу свого розкішного способу життя головним чином і стають темою диспутів «бабусь на лавочці».

Основний лейтмотив такого контенту, схоже, полягає в тому, що в похилому віці до людини приходить аж ніяк не мудрість, а інтерес до брудних пліток, озлобленість на весь світ, усвідомлення порожнечі прожитих років і смирення з перспективою нетямущого відбування терміну «дожиття». Людям, розгубленим у низці випали на їх частку соціально-політичних катаклізмів, легко прищепити дурні переконання і захоплення. У підсумку життєпис Гогена Солнцева або Дани Борисової перетворюється на психологічний наркотик.

У третю категорію можна об’єднати все, що спрямовано на «позитивчик» — відпочинок для мізків, стомлених похмурою тематикою вищезазначених жанрів. Це і «серіали вихідного дня» з обов’язковою перемогою «всього хорошого над усім поганим», лицарями на «Мерседесах», що рятують прекрасних дам з провінції, покараними драконами і воссоединенными сім’ями. І вульгарно-примітивний гумористичний контент, від Євгена Петросяна до Максима Галкіна. І програми про «перебудову життя», на кшталт «Модного вироку» та «Давай одружимося». А також, як не дивно, проекти, присвячені здоров’ю. Найяскравішим прикладом є шоу Олени Малишевої «Жити здорово!», перетворилося у флешмоб безглуздих костюмів і скандальних заяв провідною. Скільки б сама вона не пояснювала такий епатаж благими намірами, він навряд чи спонукає народ на те, щоб стежити за своїм здоров’ям, а держава — на те, щоб поліпшити роботу в соціальній сфері.

Власне, цими сумнівними продуктами телевізійний холодильник забитий під зав’язку, і рідкісні винятки, на кшталт спеціалізованих культурних і науково-освітніх каналів і передач, ситуацію не змінюють. Телебачення залишається інструментом розумової анестезії, до якої вдаються втомлені від убогих умов життя людей. Якщо в глухому селищі з поганими дорогами та водою, яку небезпечно пити, є електрика, то буде і телевізор — така собі віртуальна богадільня.

Але ж насправді літня людина зовсім не втрачений для себе і суспільства. Він з висоти свого життєвого досвіду цілком здатний проаналізувати і оцінити все, що відбувається в країні. Просто державі, речником якого є ТВ, такі люди невигідні.