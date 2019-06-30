Повінь – зміна системи

Menu
Close

Щеплення від мудрості

30.06.2019

Прививка от мудрости

Російське телебачення не щадить ні жінок, ні дітей. Але особливо виразно деградація медійної культури видно на прикладі контенту для літніх людей.

Звичайно, офіційної вікової маркування в цьому випадку немає — як, втім, і гендерної. Але всім і так зрозуміло, що дивляться умовні «бабусі»: «мильні опери», псевдополітичні диспути, хроніки з життя дам півсвіту і панів напівтемряви, а також вкриті віковим шаром пилу «гумористичні» передачі. І ті, хто подібну продукцію створює й випускає в ефір, явно відносяться до своєї аудиторії з повною зневагою.

Втім, дивуватися цьому в Росії було б дивно. Не секрет, що держава в нас дивиться на пенсіонерів зверхньо, приписуючи їм утриманський статус. І пропагандистський супровід так званої «пенсійної реформи» — мовляв, у громадян буде більше часу, щоб відчувати себе молодими і енергійними, — не більш ніж безсоромний фарс. А оскільки вітчизняна масова культура або безпосередньо залежна від побажань влади, або існує як якась аморфна і байдужа субстанція, то чекати від неї іншого ставлення до людей похилого не доводиться. Телебачення для людей, які намагаються провести час вдома чи на якій-небудь не вимагає розумових і фізичних зусиль роботі, перетворилося на подобу відхожого місця.

Жанр «політичного ток-шоу», в якому лідирують програми «60 хвилин», «Місце зустрічі», «Вечір з Володимиром Соловйовим», начебто призначений для тих, хто вважає себе соціально активними і небайдужими до проблем рідної країни. Але варто подивитися хоча б пару випусків, як стає ясно, що авторам запит глядача байдужий. Внутрішні справи Росії в цих шоу майже не обговорюються, за винятком клоунських сеансів розслаблення на тему якогось скандального відео або сексистської реклами. А адже саме нагальні російські проблеми є актуальною темою для літніх людей, стурбованих зростанням цін, убогим станом поліклінік і лікарень, безробіттям і вічним «квартирним питанням», який молодше покоління дуже часто не може вирішити без допомоги батьків. Але про це по телевізору воліють мовчати, пропонуючи натомість слухати про взаємини США з Іраном і труднощі Brexit.

Читайте також:   Путін: відносини з США деградують

Друге місце в рейтингу обтісування займають «соціальні ток-шоу», де сюжети про жахливу життя людей із глибинки чергуються з загляданням в ліжку і сортири знаменитостей. Це «Чоловіче/Жіноче», «Нехай говорять», «Прямий ефір», а також які претендують на інтригу проекти На зразок «насправді» і «ДНК». Тут телебаченню варто віддати належне — в деяких випадках воно приносить користь, нагадуючи про ошуканих дольщиках, тяжкохворих людей, жебракуючих ветеранів і спущені на гальмах кримінальних справах. Але ми нічого не знаємо про конкретні результати піднятого галасу, а сюжети про «селебріті» все ж привертають значно більше уваги. Визнання «зірок» в наркозалежності і проституції, бутафорські весілля, розлучення, хвороби і нещасні випадки, демонстрація народу свого розкішного способу життя головним чином і стають темою диспутів «бабусь на лавочці».

Основний лейтмотив такого контенту, схоже, полягає в тому, що в похилому віці до людини приходить аж ніяк не мудрість, а інтерес до брудних пліток, озлобленість на весь світ, усвідомлення порожнечі прожитих років і смирення з перспективою нетямущого відбування терміну «дожиття». Людям, розгубленим у низці випали на їх частку соціально-політичних катаклізмів, легко прищепити дурні переконання і захоплення. У підсумку життєпис Гогена Солнцева або Дани Борисової перетворюється на психологічний наркотик.

У третю категорію можна об’єднати все, що спрямовано на «позитивчик» — відпочинок для мізків, стомлених похмурою тематикою вищезазначених жанрів. Це і «серіали вихідного дня» з обов’язковою перемогою «всього хорошого над усім поганим», лицарями на «Мерседесах», що рятують прекрасних дам з провінції, покараними драконами і воссоединенными сім’ями. І вульгарно-примітивний гумористичний контент, від Євгена Петросяна до Максима Галкіна. І програми про «перебудову життя», на кшталт «Модного вироку» та «Давай одружимося». А також, як не дивно, проекти, присвячені здоров’ю. Найяскравішим прикладом є шоу Олени Малишевої «Жити здорово!», перетворилося у флешмоб безглуздих костюмів і скандальних заяв провідною. Скільки б сама вона не пояснювала такий епатаж благими намірами, він навряд чи спонукає народ на те, щоб стежити за своїм здоров’ям, а держава — на те, щоб поліпшити роботу в соціальній сфері.

Читайте також:   У Росії буде простіше стати інвалідом

Власне, цими сумнівними продуктами телевізійний холодильник забитий під зав’язку, і рідкісні винятки, на кшталт спеціалізованих культурних і науково-освітніх каналів і передач, ситуацію не змінюють. Телебачення залишається інструментом розумової анестезії, до якої вдаються втомлені від убогих умов життя людей. Якщо в глухому селищі з поганими дорогами та водою, яку небезпечно пити, є електрика, то буде і телевізор — така собі віртуальна богадільня.

Але ж насправді літня людина зовсім не втрачений для себе і суспільства. Він з висоти свого життєвого досвіду цілком здатний проаналізувати і оцінити все, що відбувається в країні. Просто державі, речником якого є ТВ, такі люди невигідні.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *