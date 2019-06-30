Поголити лоб гірше, ніж зняти скальп?

Раніше вища освіта була способом уникнути військової служби. А тепер, схоже, популярність армії викликана прагненням відкосити від життя.

Відгримів останній дзвоник — у вузах Росії почалася вступна кампанія. У Росії в цьому році 645 тисяч випускників на 336 тисяч бюджетних місць. Крім того, у вузах ще 260 тисяч платних місць. Тобто отримати вищу освіту може більше 90 відсотків вчорашніх одинадцятикласників.

Армія або внз — це звична життєва дилема для молодої людини протягом десятиліть. Зараз картина змінилася. За недавнім опитуванням 64 відсотки російських громадян вважає, що строкова служба бажана для всіх здорових чоловіків. Рекордний показник, він ніколи не піднімався вище 41 відсотка. Вибуховий зміна суспільних настроїв важко не помітити і неможливо не спробувати проаналізувати.

У 2005 році, напередодні ери Сердюкова, генерали до напівсмерті налякали суспільство наміром закликати всіх студентів на строкову службу. Після другого курсу або після отримання диплому — як вийде. Заклик тоді перевищував 400 тисяч в рік. Тягнули Лямку два роки, студентам світил рік, але для кваліфікації молодого спеціаліста рік йде за п’ять. Світлі уми заволали від жаху та обурення.

Кампанія провалилася, і скоро настали інші часи. Зараз призовників 260 тисяч, армійської фобії немає в помині. Треба визнати, що після довгих сперечань, коли строкова служба в армії сприймалася як важка повинність, армія і суспільство знайшли консенсус. На яких принципах укладено угоду?

Важко знайти країну, де армія мала б настільки сакральне значення і сприймалася, як найважливіша умова збереження держави. Як говорив батюшка-цар, у Росії два союзника — армія і флот. Повальний жах, який викликала військова служба у молодих людей в епоху кризи СРСР — підтвердження цієї максими. Вибухове зростання комерційних освітніх послуг у 1990-ті роки був викликаний зовсім не прокинулася у молоді тягою до знань, а елементарним прагненням уникнути призову. Нехай освіта фіктивне, диплом — липовий, зате відстрочка — справжня. Поголити лоб — гірше, ніж зняти скальп.

До речі, абсолютно впевнений в тому, що набула надзвичайно сфера платних освітніх послуг стала раковою пухлиною, яка роз’їла систему вищої освіти і помітно знизила рівень вищої школи. Імунітету до легких грошей в природі не існує. Все в державі пов’язано в тісний клубок, і криза вищої освіти — наслідок, в тому числі, тривалої реформи армії, яка на довгий термін перетворилася із союзника у лякало для суспільства.

Отже, раніше вища освіта сприймалося, як спосіб відкосити від армії. А тепер, я так думаю, популярність служби викликана прагненням відкосити від життя. Молоді, особливо на селі та в малих містах просто ніде працювати. Навіть молодий спеціаліст отримує копійки. Та й грошей на навчання навіть башковитым людям часто нізвідки взяти.

Армія, де вдалося викорчувати «дідівщину», забезпечує людські умови існування. Там стежать за здоров’ям, чого не дочекаєшся на «громадянці» при тотальному розвал охорони здоров’я в малих містах. Там нагодують і відмиють, дадуть професію, не дозволять розкластися від дурного дозвілля. По суті, армія — це безкоштовний пансіон для учнів, які мають шанс перетворитися на справжніх чоловіків. При жалюгідному стані російської економіки і трудового ринку це самий ясний шлях соціальної адаптації.

До того ж на держслужбу можна зробити, тільки відслуживши. Це правильно, адже в армії вчать ходити строєм і не впадати в ініціативу. Уміння виконувати накази — може бути, самий, в очах влади, важливий урок, який підносить військова служба. Популярність держслужби молоді, за опитуваннями, зашкалює, хоча ніякої романтики або подвигу на цьому терені не знайти. Ось і виходить, що погони — це гарантія ситій і влаштованої життя. До речі, тільки що президент пообіцяв силовим структурам підвищену турботу і соціальні гарантії. Вчителям, лікарям і всяким інженерам влада нічого такого не обіцяє, а лише підвищує навантаження.

Зараз у російській армії 430 тисяч контрактників і 220 тисяч офіцерів. Тобто контрактників в 1,7 рази більше, ніж призовників, хоча ще вчора генерали в один голос стверджували, що служити за гроші — це блюзнірство.

Є відомий вислів «війна — занадто серйозна справа, щоб довіряти її військовим». Армія перетворилася на озброєння поставлені новітні системи, вони вимагають високої кваліфікації. І сьогодні нездари-призовники, яких ще вчора лицемірно запевняли, що вони є головними захисниками вітчизни, розглядаються як безкоштовні потенційні контрактники. Начебто послушників в монастирях.

Якщо влада, яка має схильність до милитаризированному свідомості і при будь-якій можливості поповнює військовий стан, відгукнеться на суспільний запит про бажаність військової служби та збільшить кількість призовників, це стане капканом, як для суспільства, так і для самої армії. Країні життєво необхідні вчені та бізнесмени, інакше скоро людей у погонах нічим буде годувати і нічим озброювати.

У 1806 році прусська армія, що вважалася найсильнішою в світі, була вщент розбита Наполеоном, який зібрав військо з вільних громадян. І тоді Королівство Пруссія провів військову реформу, яка стала прикладом для всього світу. Там зробили ставку на рівень освіченості офіцерів. Реформа збіглася з науково-технічною революцією, з появою військових технологій. У 1871 році франко-прусська війна закінчилася беззастережною розгромом Франції.

Армія — одна з небагатьох сфер російської життя, де вдалися реформи. Вона стала сильнішою, а по інших напрямках ми соскальзываем вниз. Але з цього зовсім не випливає, що на збройні сили треба повісити всі невирішені проблеми, у тому числі неустроенную молодь. Чому б нам після армії не підняти вищу освіту? Це одна вікова група.

Після Другої Світової, коли результат збройних конфліктів став визначати технічний рівень, американський політолог Семюел Хантінгтон опублікував роботу «Солдат і держава: теорія та політика цивільно-військових відносин», яка стала біблією для військових академій США. Там він писав, що головне для сучасної армії — не спосіб її формування, не підготовка солдатів (призовників) і сержантів (контрактників), а професіоналізм офіцерів, які керують системами, напханими останніми досягненнями науки.

Так що це треба ще сто разів подумати, що важливіше країни — 336 тисяч студентів або 260 тисяч призовників. І, найважливіше, я абсолютно переконаний в тому, що розумова гімнастика набагато швидше робить з отрока громадянина і фахівця, чим присідання і віджимання, хоча і вони теж можуть приносити радість.