Їжа з електрики, води і повітря скоро з’явиться у супермаркетах

Фінська компанія Solar Foods, яка виробляє продукти харчування з електрики, води і повітря, заявила, що планує через два роки продавати свою продукцію в супермаркетах.

Solar Foods також співпрацює з Європейським космічним агентством і під час місії на Марс буде поставляти астронавтам продукт на подобі пшеничного борошна з високим вмістом білка за ціною 5 євро за кілограм.

В цьому році компанія подасть заяву ЄС про отримання ліцензії на комерційне виробництво продуктів харчування до 2021 року.

Експрес-інформація по країні

Фінляндія (Фінляндська Республіка) – держава на півночі Європи.

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Столиця – Гельсінкі

Найбільші міста: Гельсінкі, Еспоо, Тампере, Вантаа, Турку

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 338 430 км2 (64-я в світі)

Населення – 5,47 млн чол. (114-я в світі)

Офіційні мови – фінська, шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,883 (24-я в світі)

ВВП – $272,2 млрд (41-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Росією, Швецією, Норвегією

Порошку, відомому як Solein, можна надати форму за допомогою 3D-принтера. Також його можна додати в інші страви і продукти харчування в якості інгредієнта.

За амбітним проектом стоїть команда дослідників з ЛТУ-Університету в Фінляндії (колишній Лаппеенрантский технологічний університет). Проте вчені скромно відзначають, що придумали тільки технологію, сама ж ідея народилася ще в 1960-ті роки, на зорі космічної ери.

Технологія виробництва

Порошок проводиться за допомогою процесу, подібного пивоварінню. Живі мікроби поміщають у воду і забезпечують вуглекислим газом і бульбашками водню, які вивільняються з води в результаті впливу електрики. Мікроби створюють білок, який потім висушують для отримання порошку.

Таким чином компанія розробила безпечний спосіб виробництва повністю натурального джерела білка без втрати землі і води. Це зовсім новий вид білка, який відрізняється від всіх продуктів харчування на ринку тим, як він проводиться, оскільки він не потребує наявності сільського господарства, ні в аквакультурі.

Продукт, який розробники назвали найбільш екологічно чистим білком у світі, кине виклик фермерам в найближчі два десятиліття.

За матеріалами The Guardian

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