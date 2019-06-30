У Росії агробізнес залишається прибутковим

Набула чинності в серпні 2015 року постанова про знищення санкционных продуктів (ініціатором якого, як стверджували співрозмовники Forbes, був міністр сільського господарства Олександр Ткачов) поставило хрест на надіях росіян в колишньому обсязі споживати хамон і пармезан. Практика показала, що наміри уряду були неабиякими: заборонений провіант знищувався буквально тоннами, передає ІА «КазахЗерно.kz».

Втім, були ті, хто від обмежень тільки виграв: сільськогосподарські і продовольчі компанії. Саме вони стали фігурантами рейтингу найдорожчих землеволодінь Росії за версією Forbes, вперше представленого в цьому році.

Дані рейтингу свідчать, що агробізнес залишається прибутковим. Приміром, рентабельність пташиних яєць у минулому році склала 58,9%, свинарства – 40,8%, соняшнику – 33,2%. При цьому найбільшим землевласником в Росії як і раніше залишається держава (йому належить 256 млн Га), в той час як у приватній власності тільки 128 млн Га.

Самим «заможним» з держвідомств є міністерство науки та вищої освіти, у власності якого знаходиться 1 529 100 Га. Мінсільгоспу належить тільки 307 000 Га, зазначає Forbes.