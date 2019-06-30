Версальський міф

Мир, підписаний 100 років тому, вважають причиною всіх бід людства у ХХ столітті. Це ілюзія. Історією рухають зовсім не папери, складені правителями.

Віковий ювілей договору, яким офіційно завершилася Перша світова війна, зазначається без особливої помпи, але з характерним пригнічено-мудрим виразом обличчя.

«Напевно, в історії минулого століття, так, швидше за все, і попередніх, не знайдеться такого документа, який був би загрожує настільки руйнівними наслідками», — повідомляє «Российская газета». І, на відміну від багатьох інших випадків, точно потрапляє в загальносвітовий тон відгуків про Версальському договорі, який 28 червня 1919-го був підписаний вождями Антанти і посланцями переможеної Німеччини.

Ця історія, звичайно, бур’яном поросла. Але про неї варто згадати. По-перше, тому що «в історії не знайдеться документа», якому б з таким завзяттям приписували фатальну роль, яку він насправді не зіграв і зіграти не міг. А по-друге, тому що міфи про те, ніби кілька володарів, потолковав один з одним і склавши якісь папери, повертають всесвітню історію туди або сюди, живуть і процвітають. Варто поглянути на серйозність, з якою стежать за співбесідами вождів на саміті G20.

Однак не будемо відволікатися.

Про Версальському мирному договорі кажуть, ніби він привів у Німеччині до влади Гітлера і взагалі підготував Другу світову війну, тому що:

1. Принизив Німеччини, поклавши на неї всю провину за підготовку, так і за злодіяння Першої світової.

2. Відібрав у Німеччині великі землі і цим додатково її образив.

3. Наклав на німців неймовірного розміру репарації, ніж їх повністю розорив.

Якщо не вникати, то дійсно виходить, що після таких безумств Гітлер повинен був з’явитися, можна сказати, сам собою.

Заклики скинути мерзенні версальські кайдани і справді займали почесне місце в нацистській пропаганді. Але ж пропаганда іноді не збігається з фактами.

Кожен знає, що війна є продовження політики іншими засобами. Однак не менш вірно і те, що кожен мирний договір є продовження війни, яка йому передувала.

Перша світова в принципі не могла породити що-небудь більш м’яке, ніж Версальський договір. Хто б у ній не виграв, хто програв, довелося б туго.

У нас знають про Брестський мир (3 березня 1918-го), який німці продиктували більшовикам, урізавши колишню Російську імперію на мільйон квадратних кілометрів. Менше знають, що додаткова угода (27 серпня 1918-го) наклало на революційну Росію ще й сувору контрибуцію, стягнення якої почали негайно. І зовсім не обізнані про Бухарестському договорі (7 травня 1918-го), укладеному Центральними державами з розгромленої ними Румунією. На карту, що зображає розділ більшої частини цієї країни між переможцями, варто було б глянути.

Версальський мир, при всіх своїх особливостях, був більш поміркованим.

Окреме питання — чому всі верстви німецького суспільства і всі політичні сили Німеччини, від правих до лівих, визнали версальські умови не просто важкими і несправедливими, але до того ж непосильними і наскрізь брехливими.

Скажу, що тут і справді не все зрозуміло. Однак причини треба шукати зовсім не у дебатах на мирній конференції, а в подіях останніх місяців Першої світової.

Те, що Антанта бере верх, стало видно тільки влітку 1918-го. Тим не менш фронт проходив не на німецькій території, а у Франції та Бельгії. Ідея чинити опір до останнього зовсім не виглядала б фантастичною. У німецьких керівних колах у неї були прихильники. Французи, британці та американці припускали, що вторгнення в Німеччину вимагатиме величезних додаткових жертв і, як мінімум, ще роки війни.

Однак генерал Людендорф, де факто німецький головнокомандуючий в серпні 1918-го ультимативно зажадав від свого політичного керівництва невідкладного припинення війни. Можливо, передбачалося, що таким чином вдасться укласти щось на зразок нічийного світу. Якщо так, то німецький генералітет уявив, ніби союзники ні в чому на нього не схожі.

Як би те ні було, буквально все в Німеччині визнали, що звертатися з німцями як із переможеними — зло, підступність. Це, повторю, була громадським самообманом, оскільки розгром Центральних держав був уже визначений.

Тепер про те, які насправді були умови Версальського миру.

Пункт про німецьку відповідальності за війну не назвеш цілком справедливим, але, прямо скажемо, він не був і повною вигадкою. У ролі переможниці Німеччина безумовно поклала б на програли всю провину повністю.

Територіальні її втрати були далеко не величезні, особливо якщо порівняти їх з втратами після Другої світової. Ельзас-Лотарингія, відібрана було у Франції в 1871-му, так і не асимілювалася в Німеччині. Її повернення не повинно дивувати. На відійшли до відновленої Польщі землях етнічні німці становили меншість. Лише відділення, то тимчасове, то постійне, кількох невеликих немецконаселенных територій (Саар, Данциг) виглядала явно несправедливим.

І, нарешті, головний кошмар Версаля — репарації. Вважалося, і зовсім не в Німеччині, що вони були абсолютно людожерськими. Засновник жанру економічної публіцистики Джон Мейнард Кейнс навіть склав на цю тему свій перший світовий бестселер — «Економічні наслідки миру» (1919 рік).

Насправді, якими б сумами ні жонглювали учасники переговорів, безпосередньо у Версалі про репарації домовитися не змогли, відклавши рішення на потім.

Підтекстом всій репарационной дискусії була неготовність Сполучених Штатів взяти на себе витрати на відновлення Європи. Таке бажання вони знайшли тільки після Другої світової. А в 1920-ті — 1930-ті в США задавали тон ізоляціоністи, і ця країна ухилялася від ролі світового гегемона, зобов’язаного піклуватися і субсидувати молодших партнерів. Америка не набрала навіть в Лігу Націй, придуману її президентом Вільсоном і дбайливо прописану в Версальському договорі. І вже тим більше там відмовлялися прощати військові борги британцям і французам або, припустимо, компенсувати втрати французьким власникам цінних паперів царської Росії, платити за якими радянський режим відмовився.

Тому якщо нас цікавлять справжні причини Другої світової війни, одна з головних — те, що в Європі внаслідок Першої світової не виникло держави-гегемона. США відмовилися виконувати цю роль, а Франція спробувала, але не впоралася. Однак Версаль тут ні при чому. В якості учасника і як би навіть голови мирних переговорів Вудро Вільсон дуже хотів поставити Америку на чолі людства, але тамтешній правлячий клас швидко наклав вето на його плани.

Німеччина, таким чином, виглядала єдиним підходящим об’єктом для стягнення грошей, необхідних французам, британцям і іншим для виплати американських боргів, компенсації матеріальних втрат і інших своїх обґрунтованих і не дуже потреб.

Але історія репараційних вимог та історія реальних німецьких виплат — це дві абсолютно різні речі.

У 1924-му набув чинності так званий план Дауеса, за яким Німеччина погоджувалася платити репарації хоч і багато років, але не в дуже великих обсягах. Всього, з 1919-го по 1931-й, реальні репарації становили приблизно 22 млрд марок на рік в середньому виходило десь на рівні її військових витрат у 1913-м. А в 1931-му, ще до Гітлера, виплати були взагалі припинені із-за світової кризи. У 1932-му, знову ж до Гітлера, репараційна проблема була вирішена остаточно — німці погодилися з великою розстрочкою заплатити ще 3 млрд марок, і на цьому поставлено крапку. У 1933-му Гітлер відмовився навіть від цієї угоди, але набагато пізніше ФРН визнала його і без праці за неї розрахувалася.

Отже, вже до середини 1920-х репарації перестали бути руйнівним тягарем, повністю, проте, зберігши свою внутригерманскую роль як фактор ідеологічного.

Треба додати, що в 1925-му в Локарно німці погодили з колишніми своїми переможцями пакет договорів — про нормалізацію відносин, визнання кордонів, входження Німеччини в Лігу Націй і т. п. Ці договори, сьогодні, на відміну від Версальського, майже зовсім забуті, в поєднанні з планом Дауеса як раз і поставили крапку в Першій світовій.

Можна було спокійно жити, працювати і усувати залишилися несправедливості. Гітлер не був визначений. Нацисти аж до кінця 1920-х залишалися маргіналами. Однак з сьогоднішнього дня ми бачимо три чинники, які допомогли екстремістам спочатку захопити владу в Німеччині, а потім розв’язати нову світову війну.

Це, по-перше, відсутність, як вже говорилося, держави-гегемона, здатного в разі чого виконати обов’язки європейського поліцейського. Ліга Націй, як потім ООН, виявилася міфом.

По-друге, не має раціональної основи, але тим більш потужне невизнання німецької громадськістю поразки в Першій світовій. На цьому невизнання грали всі тамтешні політичні сили, постійно підтримуючи його у готовому до вживання вигляді.

По-третє, принципова слабкість веймарської політичної системи, головні вузли якої, один за одним, почали виходити з ладу починаючи з 1930-го, коли ця країна в’їхала у світову кризу.

І тільки тоді перед нацистами відкрилася дорога спочатку до влади, а потім і до супервойне. Викриття «Версаля» постійно було присутнє в їх агітації, переконуючи інтелектуалів всіх країн і переконань, що за настільки гарячими почуттями повинні стояти якісь об’єктивні факти. З тих пір міф про цьому договорі і зайняв в умах зовсім не належне йому місце джерела всіх перипетій ХХ століття.

Кожному, хто хоче розібратися в перипетіях століття нинішнього, варто пам’ятати, що ніяка дипломатія, ніякі папери з підписами і ніякі співбесіди державних вождів не можуть бути причинами світових подій. Все це лише їх віддзеркалення.