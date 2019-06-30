Впав, встав в чергу, помер

Перелом шийки стегна — друга після інфаркту причина смерті літніх людей, але екстрених операцій, які можуть врятувати тисячі життів, у нас майже не роблять.

Перелом проксимального відділу стегна – на сьогодні найпоширеніша травма у людей старше 60 років, зазначає головний геріатр Моз РФ Ольга Ткачова. Часті запаморочення, нестійкість ходи, порушення зору, слуху, когнітивний дефіцит, цукровий діабет і різні неврологічні захворювання, які прогресують з віком, поглиблюються остеопорозом, пов’язаних зі старінням кісткової тканини. Комбінація цих факторів призводить до сумних наслідків.

Кожен рік більше 125 тисяч літніх людей ламають шийку стегна. І майже 40% з них помирають у перший рік після перелому, розповів виконуючий обов’язки директора Національного медичного дослідницького центру травматології та ортопедії імені Приорова Микола Загородній в ході Євразійського ортопедичного форуму (ЕОФ-2019). Показники смертності від таких переломів вже практично зрівнялися зі смертністю від інфаркту: 46 тисяч проти 49 тисяч.

Чому так відбувається? З 125 тисяч пацієнтів з переломом шийки стегна менше половини — 55 тисяч — отримують стаціонарне лікування. З них тільки 32 тисячі оперують, інших лікують консервативно. При цьому взагалі не надходять у лікарні 70 тисяч осіб.

За словами Загороднього, на одному з ортопедичних форумів звучали страшні цифри: в Санкт-Петербурзі без хірургічного втручання залишаються 86% таких пацієнтів. Більшість з цих людей просто гинуть протягом першого року після падіння. Для порівняння, за кордоном оперують 90% таких хворих.

Чому це важливо? Якщо вчасно не прооперувати, в 23% випадків у пацієнтів розвиваються хвороби легенів, у 18% випадків — тромбози. При цьому хірургічне втручання дозволяє скоротити ці цифри до 9% і 1% відповідно.

«Очікування операції протягом трьох і більше діб загрожує часом необоротними наслідками. За цей час стан пацієнта погіршується, виникають серйозні протипоказання для хірургічного втручання з високим ризиком післяопераційної летальності», — розповів «Росбалту» головний лікар ФГБУ «Федеральний центр травматології, ортопедії та ендопротезування» Смоленська, головний позаштатний спеціаліст травматолог-ортопед Моз РФ по ЦФО Анатолій Овсянкін.

«Ми давно визначили „золотий годинник“ для лікування інфаркту, інсульту. Те ж саме потрібно зробити стосовно переломів шийки стегна», — вважає він.

Необхідність операції краще всього показує статистика: в результаті консервативного лікування в перший рік після падіння вмирають 48% літніх людей, після оперативного втручання — 23%. Тобто, екстрена операція дозволяє скоротити смертність вдвічі.

Літні люди, які не вмирають без операції, найчастіше втрачають незалежність. «Третина хворих не можуть обслуговувати себе без сторонньої допомоги, і хтось із працездатних родичів змушений кинути роботу, щоб доглядати за ними», — зазначив Загородній. При цьому після операції таких пацієнтів залишається тільки 1,6%.

«Треба не відмахуватися від них, оперувати, поки у них не загострилися хронічні захворювання», — вважає він.

Що заважає це робити зараз? Та нічого. І гроші, і технічні можливості у лікарень є, наголосив Овсянкін. Досвід Ярославської області це доводить. Без команди зверху, без додаткового фінансування в регіоні вибудували систему допомоги, яка протягом 48 годин дозволяє прооперувати практично всіх літніх пацієнтів з переломом шийки стегна.

Працювати над цим розпочали ще в 2010 році. «Ми подивилися міжнародні клінічні рекомендації і скористалися ними. У них говорилося: головне — зробити операцію в перші 48 годин. Ми навчили лікарів, взяли у відділення гериатра і інструктора ЛФК, який міг би швидко поставити людей на ноги», — розповів завідувач травматологічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги імені Соловйова в Ярославлі Михайло Бєлов.

Зараз пацієнтів з переломом шийки стегна зі всіх районних лікарень везуть в один травматологічний центр. Швидкість госпіталізації з будь-якої точки області — 24 години. У центрі цілодобово працюють лабораторії. Багато базові дослідження (наприклад, загальний аналіз крові) роблять буквально за секунди. В перші дві доби там оперують 88,5% хворих з переломом шийки стегна.

Тепер ярославський досвід, теж за власною ініціативою, переймають травматологи-ортопеди Красноярського краю. Регіон став першим і поки що єдиним, де «золотий стандарт» — 48 годин — зафіксували у протоколах надання медичної допомоги.

Але на федеральному рівні терміни хірургічного втручання ніде не прописані. Ось і виходить, що можливості проводити такі операції швидко начебто є, але лікарні чому-то в цьому не зацікавлені. І нерідко родичі літніх людей з такими переломами чують, що можна зробити операцію, але за гроші, або за рахунок ОМС, але через два місяці.

При цьому, як розповів «Росбалту» Овсянкін, ніякої величезній черзі на ці операції в країні немає. Бєлов пояснює: «Медустановам набагато вигідніше надавати цю допомогу за госпрозрахунком, тому що хворий заплатить більше, ніж фонд ОМС». «По суті — це медичне злочин. В цьому випадку потрібно звертатися в страхову компанію, тому що пацієнт має повне право отримати цю допомогу», — підкреслив він.

Звичайно, поки не будуть прийняті національні клінічні рекомендації, зобов’язати лікарні робити операцію в перші дві доби неможливо. Але притягнути до відповідальності за ненадання допомоги — цілком, вважає співрозмовник «Росбалта». «Якщо буде судовий розгляд, експерт, оцінивши якість надання допомоги, напише висновок, що допомога надана неякісно», — зауважив він.

Важливо враховувати і фінансову сторону питання. За словами Ткачової, кожен рік в Росії близько 1,3 млрд рублів витрачається на технічні засоби реабілітації, ще 1,1 млрд — на забезпечення соціального догляду за пацієнтами і 2,7 млрд — на лікування ускладнень, що виникають при переломі стегна. І це якщо не рахувати фінансові втрати родичів, які змушені витрачатися на доглядальниць або доглядати за хворим самостійно, переходячи на неповну зайнятість або взагалі втрачаючи роботу.

«Дуже прикро, коли нам вдається знизити ризик інфарктів, інсультів, а людина втрачає якість життя через перелому або навіть гине протягом першого року після травми», — зазначає Ткачова.

Зараз, за словами головного гериатра РФ, Моз Росії планує запровадити по всій країні єдиний стандарт надання екстреної хірургічної допомоги літнім пацієнтам з переломом стегна. Один з пунктів цього плану пов’язаний з маршрутизацією хворих для своєчасного оперативного втручання.

«Ніхто не сумнівається, що якщо у пацієнта є дірка в шлунку, потрібно терміново оперувати. З переломом шийки стегна має бути так само», — вважає головний травматолог-ортопед Москви Вадим Дубров.