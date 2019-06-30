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Впав, встав в чергу, помер

30.06.2019

Упал, встал в очередь, умер

Перелом шийки стегна — друга після інфаркту причина смерті літніх людей, але екстрених операцій, які можуть врятувати тисячі життів, у нас майже не роблять.

Перелом проксимального відділу стегна – на сьогодні найпоширеніша травма у людей старше 60 років, зазначає головний геріатр Моз РФ Ольга Ткачова. Часті запаморочення, нестійкість ходи, порушення зору, слуху, когнітивний дефіцит, цукровий діабет і різні неврологічні захворювання, які прогресують з віком, поглиблюються остеопорозом, пов’язаних зі старінням кісткової тканини. Комбінація цих факторів призводить до сумних наслідків.

Кожен рік більше 125 тисяч літніх людей ламають шийку стегна. І майже 40% з них помирають у перший рік після перелому, розповів виконуючий обов’язки директора Національного медичного дослідницького центру травматології та ортопедії імені Приорова Микола Загородній в ході Євразійського ортопедичного форуму (ЕОФ-2019). Показники смертності від таких переломів вже практично зрівнялися зі смертністю від інфаркту: 46 тисяч проти 49 тисяч.

Чому так відбувається? З 125 тисяч пацієнтів з переломом шийки стегна менше половини — 55 тисяч — отримують стаціонарне лікування. З них тільки 32 тисячі оперують, інших лікують консервативно. При цьому взагалі не надходять у лікарні 70 тисяч осіб.

За словами Загороднього, на одному з ортопедичних форумів звучали страшні цифри: в Санкт-Петербурзі без хірургічного втручання залишаються 86% таких пацієнтів. Більшість з цих людей просто гинуть протягом першого року після падіння. Для порівняння, за кордоном оперують 90% таких хворих.

Чому це важливо? Якщо вчасно не прооперувати, в 23% випадків у пацієнтів розвиваються хвороби легенів, у 18% випадків — тромбози. При цьому хірургічне втручання дозволяє скоротити ці цифри до 9% і 1% відповідно.

«Очікування операції протягом трьох і більше діб загрожує часом необоротними наслідками. За цей час стан пацієнта погіршується, виникають серйозні протипоказання для хірургічного втручання з високим ризиком післяопераційної летальності», — розповів «Росбалту» головний лікар ФГБУ «Федеральний центр травматології, ортопедії та ендопротезування» Смоленська, головний позаштатний спеціаліст травматолог-ортопед Моз РФ по ЦФО Анатолій Овсянкін.

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«Ми давно визначили „золотий годинник“ для лікування інфаркту, інсульту. Те ж саме потрібно зробити стосовно переломів шийки стегна», — вважає він.

Необхідність операції краще всього показує статистика: в результаті консервативного лікування в перший рік після падіння вмирають 48% літніх людей, після оперативного втручання — 23%. Тобто, екстрена операція дозволяє скоротити смертність вдвічі.

Літні люди, які не вмирають без операції, найчастіше втрачають незалежність. «Третина хворих не можуть обслуговувати себе без сторонньої допомоги, і хтось із працездатних родичів змушений кинути роботу, щоб доглядати за ними», — зазначив Загородній. При цьому після операції таких пацієнтів залишається тільки 1,6%.

«Треба не відмахуватися від них, оперувати, поки у них не загострилися хронічні захворювання», — вважає він.

Що заважає це робити зараз? Та нічого. І гроші, і технічні можливості у лікарень є, наголосив Овсянкін. Досвід Ярославської області це доводить. Без команди зверху, без додаткового фінансування в регіоні вибудували систему допомоги, яка протягом 48 годин дозволяє прооперувати практично всіх літніх пацієнтів з переломом шийки стегна.

Працювати над цим розпочали ще в 2010 році. «Ми подивилися міжнародні клінічні рекомендації і скористалися ними. У них говорилося: головне — зробити операцію в перші 48 годин. Ми навчили лікарів, взяли у відділення гериатра і інструктора ЛФК, який міг би швидко поставити людей на ноги», — розповів завідувач травматологічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги імені Соловйова в Ярославлі Михайло Бєлов.

Зараз пацієнтів з переломом шийки стегна зі всіх районних лікарень везуть в один травматологічний центр. Швидкість госпіталізації з будь-якої точки області — 24 години. У центрі цілодобово працюють лабораторії. Багато базові дослідження (наприклад, загальний аналіз крові) роблять буквально за секунди. В перші дві доби там оперують 88,5% хворих з переломом шийки стегна.

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Тепер ярославський досвід, теж за власною ініціативою, переймають травматологи-ортопеди Красноярського краю. Регіон став першим і поки що єдиним, де «золотий стандарт» — 48 годин — зафіксували у протоколах надання медичної допомоги.

Але на федеральному рівні терміни хірургічного втручання ніде не прописані. Ось і виходить, що можливості проводити такі операції швидко начебто є, але лікарні чому-то в цьому не зацікавлені. І нерідко родичі літніх людей з такими переломами чують, що можна зробити операцію, але за гроші, або за рахунок ОМС, але через два місяці.

При цьому, як розповів «Росбалту» Овсянкін, ніякої величезній черзі на ці операції в країні немає. Бєлов пояснює: «Медустановам набагато вигідніше надавати цю допомогу за госпрозрахунком, тому що хворий заплатить більше, ніж фонд ОМС». «По суті — це медичне злочин. В цьому випадку потрібно звертатися в страхову компанію, тому що пацієнт має повне право отримати цю допомогу», — підкреслив він.

Звичайно, поки не будуть прийняті національні клінічні рекомендації, зобов’язати лікарні робити операцію в перші дві доби неможливо. Але притягнути до відповідальності за ненадання допомоги — цілком, вважає співрозмовник «Росбалта». «Якщо буде судовий розгляд, експерт, оцінивши якість надання допомоги, напише висновок, що допомога надана неякісно», — зауважив він.

Важливо враховувати і фінансову сторону питання. За словами Ткачової, кожен рік в Росії близько 1,3 млрд рублів витрачається на технічні засоби реабілітації, ще 1,1 млрд — на забезпечення соціального догляду за пацієнтами і 2,7 млрд — на лікування ускладнень, що виникають при переломі стегна. І це якщо не рахувати фінансові втрати родичів, які змушені витрачатися на доглядальниць або доглядати за хворим самостійно, переходячи на неповну зайнятість або взагалі втрачаючи роботу.

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«Дуже прикро, коли нам вдається знизити ризик інфарктів, інсультів, а людина втрачає якість життя через перелому або навіть гине протягом першого року після травми», — зазначає Ткачова.

Зараз, за словами головного гериатра РФ, Моз Росії планує запровадити по всій країні єдиний стандарт надання екстреної хірургічної допомоги літнім пацієнтам з переломом стегна. Один з пунктів цього плану пов’язаний з маршрутизацією хворих для своєчасного оперативного втручання.

«Ніхто не сумнівається, що якщо у пацієнта є дірка в шлунку, потрібно терміново оперувати. З переломом шийки стегна має бути так само», — вважає головний травматолог-ортопед Москви Вадим Дубров.

 

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