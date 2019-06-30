Анатомія чуток: силовики під прицілом

Кремль намагається серйозно зайнятися людьми в погонах, але їх корпорація не бажає втрачати раніше захоплені повноваження.

Поліцію застерігають від надмірного застосування закону «про образу влади», вмовляючи її не карати громадян навіть за глузування особисто над президентом, силовиків знову намагаються позбавити можливості «кошмарити бізнес», а екс-глава Інгушетії Юнус-Бек Євкуров евакуюється з республіки в міністерство оборони.

У той же час, силовики прийшли з обшуками в автодиллерскую компанію «Рольф», чий творець Сергій Петров до 2016 року був депутатом Держдуми від «Справедливої Росії» і вважався одним із спонсорів системної російської опозиції. Таким чином, «силові» теми в чутках поточного тижня домінують, але не можна визначити якусь загальну тенденцію і сказати про чергового «закручування гайок» або навпаки «відлиги».

Прийшли за Петровим

У «Рольфі» з’явилися оперативники ФСБ, як кажуть з знаменитого відділу «К», і співробітники Слідчого комітету. Кримінальну справу порушено СК за звинуваченням у фіктивних угодах з акціями компанії, які нібито дозволили менеджменту вивести кошти за кордон. Сума «претензії» — 4 млрд рублів, що для найбільшого російського продавця автомобілів не так вже вкрай.

До речі, менеджмент, точніше, засновник «Рольфа» Сергій Петров, і правда виявився потім за кордоном. Таким чином історія один в один повторює ситуацію з Давидом Якобишвили, засновником «Вімм-Білль-Данна», проти якого теж порушили кримінальну справу коли він перебував за кордоном і, як ходять чутки, рішення це спочатку приймалося теж всередині ФСБ, а не Слідчого комітету.

Петров відомий тим, що фінансував опозицію, зокрема, партію «Справедлива Росія», депутатом від якої він був два скликання Держдуми. Причому, ходять чутки, що допомагав він не тільки системним опозиціонерам, але і різноманітним «несистемщикам» та громадським активістам. Так що обгрунтування «для своїх» у силовиків напевно готово. Вже найближчим часом через які-небудь телеграм-канали поповзуть чутки про те, що Петров фінансував якісь «неправильні» цивільні активності, наприклад, екологічні, причому напевно разом з американцями або на їх прохання. Цю нехитру схему силовики вже багато разів використовували для легітимізації порушення неоднозначних кримінальних справ проти бізнесменів.

Цікавіше всього, втім, хто «замовив» Якобашвілі і Петрова, якщо їх справи пов’язані. Адже в Росії вже звикли, що такі дії починають, щоб захопити чужий бізнес. Однак поки ніяких припущень на цю тему не прозвучало.

Ображати дозволяється

Кремль нібито проаналізував застосування закону про образу влади і прийшов до висновку, що він застосовується абсолютно невірно. Мова не повинна йти про захист конкретних чиновників.

Ці чутки в цілому підтвердив і прес-секретар президента Дмитро Пєсков, який повідомив «Медузи», що правозастосовна практика закону повинна жорстко контролюватися. Правда, при цьому коригування самого документа не буде. Замість цього за підсумками консультацій з МВС в регіональні підрозділи поліції направлять роз’яснення щодо застосування закону.

Взагалі, створюється враження, що Кремль хотів би трохи звузити гранично широке розуміння силовиками сьогодні своїх повноважень. Відомо, скажімо, що уряд готує реформування системи перевірок і дозволів, так звану «регуляторну гільйотину», щоб знизити їх кількість хоча б удвічі і взагалі дати новий сигнал силовикам «не кошмарити бізнес». У відповідь люди в погонах, явно усвідомлюючи свою корпоративну силу, звернулися з проханням їх з цієї реформи «виключити», нехай реформують пожежних і різний там санконтроль.

З проханням не знижувати їх вплив, уряд навіть звернулися три міністерства: Мін’юст, Мінфін і Мінпромторг. Так, про те, що до них у бізнесу нібито немає ніяких претензій, заявили дев’ять контрольних, у тому числі, «силових» органів: Федеральна служба з технічного та експортного контролю, ФСБ, Росгвардия, Росфінмоніторинг, Росздравнадзор, Ростехнагляд, ФНС, ФАС і Росалкогольрегулювання.

Найближчим часом стане зрозуміло, наскільки вони в змозі пролобіювати свої інтереси. Швидше за все, адміністративного ваги, щоб «піти з-під гільйотини» у більшості з них вистачить, не так вже і сильний прем’єр Дмитро Медведєв, навіть якщо в цій історії він спирається підтримку президента Володимира Путіна. Зрештою, майже всі ці контори мають і політичні функції, начебто реєстрації Мін’юстом так званих «іноземних агентів». І цього вже точно ніхто скасовувати наразі не стане.

Євкурова забирають до Москви

Федеральні власті вирішили призначити в Інгушетію нового главу республіки і спробувати вирішити там тривала криза, що почалася з уточнення адміністративного кордону з Чечнею. Інгуші сприйняли це як неравноправную угоду, і в республіці сформувалося широке коло незадоволених Юнус-Беком Евкуровым традиційних інститутів, в тому числі, наприклад, Рада тейпов, якому нещодавно припинили реєстрацію. Послідувала потім друга хвиля протестів була жорстко придушена. Спершу організаторам мітингів у Назрані пообіцяли узгодити нові заходи, а потім більшість була просто затримано під різними приводами і проти них були порушені кримінальні справи. У республіку увійшли силовики з інших регіонів.

І все ж, незважаючи на формальну перемогу Євкурова, протистояння триває. Його популярність в республіці низька. Навіть місцеві силовики незадоволені тим, як він повів себе в протистоянні з Чечнею.

У той же час Євкуров виконав те, чого від нього хотів у той момент федеральний центр. Тому і з’явилися після його відставки чутки, що Кремль не тільки прийняв рішення оформити догляд інгушського голови «за власним бажанням», але і відразу ж підібрав йому новий пост — колишній керівник Інгушетії стане заступник міністра оборони.

На його ж місце приїхав новий т.в.о.: Махмуд-Алі Калиматов який останні роки був керівником управління Росприроднагляду в Самарській області, а до цього працював радником губернатора того ж регіону, прокурором Самари, але головне — в період з 2004 по 2007 рік працював прокурором Інгушетії в президентство Мурата Зязікова.

Сильні чутки, що і Калиматов — тимчасова фігура. Вибори глави республіки тут, як скрізь на Північному Кавказі, проводить парламент, і туди, нібито внесуть кращу кандидатуру, наприклад, Аліхана Цечоєва, який зараз є повпредом Інгушетії в Москві. Він і молодше, так лобіює його нібито сам Євкуров.

Хоча Інгушетія та найменший за площею суб’єкт Російської Федерації (якщо не вважати Москву і Санкт-Петербург), лобістів, зацікавлених у тому, щоб посадити туди «свого» керівника вистачає. Так що, швидше за все, це не останні чутки про те, хто зможе стати справжнім наступником Євкурова.