Путін зажадав «вже завтра» допомогти Іркутської області, де від паводку постраждали 500 осіб

Російський президент Володимир Путін на нараді з ліквідації наслідків повені в Іркутській області розпорядився про створення урядової комісії. На чолі з віце-прем’єром Віталієм Мутко вона займеться соцдопомогою постраждалим від «високої води».

Президент зажадав, щоб допомога пішла в область негайно і безперебійно. Як пообіцяв міністр праці Максим Топілін, гроші надійдуть «вже завтра» (тобто в неділю, 30 червня). В тому числі органи соцзахисту завчасно виплатять порушених стихією громадянам пенсії.

За даними Моз, кількість госпіталізованих досягло 112 осіб. Усього потерпілими вважаються 517.

Підтверджено загибель п’яти жителів, ще двоє пропали без вісті.

Тайга.инфо@taygainfo «Вода скрізь, у всіх будинках, в школі та дитячому садку. Деякі будинки затоплені повністю. Знищений врожай та гинуть свійські тварини. Цілу область накрило водою, а по TV Путін, Макрон і Меркель миготять»

Нарада пройшла в аеропорту Братська, куди Путін прибув з саміту G20 в Японії. З Іркутської області він вилетить в Мінськ на церемонію закриття Європейських ігор.

Наступну нараду з проблемного регіону Путін проведе 3 липня, але вже в Москві.

Рівень води в річках Нижнеудинского, Тайшетського, Тулунского і Чунського району перевищив критичну позначку з-за проливних дощів. У регіоні введено режим НС, там не тільки підтоплені житлові будинки, але 17 федеральних трас і 13 мостів — це не рахуючи регіональних доріг і переправ, сказав губернатор регіону Сергій Левченко. Він оцінив відновлення транспортної мережі в 800 млн руб.