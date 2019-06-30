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«Вони знищують наших фермерів»: у Німеччині розкритикували санкції проти РФ

30.06.2019

«Они уничтожают наших фермеров»: в Германии раскритиковали санкции против РФ

Те, що санкції проти Росії не мали абсолютно ніякого успіху, стало всім зрозуміло вже досить давно. Однак за останні місяці європейські політики все частіше розповідають не просто про марність подібних заходів, а про те, що вони набагато сильніше вдарили по самій Європі. В той час, як РФ, абсолютно не хвилюючись за справила на неї «тиску», налагодила відносини з союзниками і розвинула власне виробництво, сільське господарство та інші галузі.

Прибалтика плаче через втраченого ринку збуту шпрот, американці панікують через налагодженого Москвою союзу з Китаєм, а Німеччина напередодні заявила, що санкції знищили німецьке фермерство.

З-за того, що Росія в найкоротші терміни і без особливих втрат змогла забезпечити себе продукцією, налагодивши сільське господарство, один із керівників Соціал-демократичної партії ФРН Мануела Швезиг назвала надану на РФ тиск недієвим. А заодно і висловилася на підтримку «Північного потоку-2». На її думку, проект необхідний Німеччини, адже газ для країни надзвичайно важливий. Як мінімум до тих пір, поки вона не вирішить перейти на альтернативні види енергії. А забезпечити постійне постачання зможе тільки запуск російського газопроводу.

У свою чергу, Рада Федерації РФ відреагував на висловлювання Швезиг. Володимир Джабар, перший Заступник голови комітету з міжнародних справ, назвав її заяву розумним і прагматичним. На його думку, Європа прекрасно розуміє, що санкції завдали шкоди багатьом економічним галузях, проте Росія змогла обійтися без європейських держав. Так що єдиний шлях подальшого розвитку ситуації – це поступова відміна непотрібного тиску.

Також, політик зазначив, що ймовірність скасування американських санкцій практично дорівнює нулю. Але європейські будуть скасовані в найближчі роки, або ще раніше.

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