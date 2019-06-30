Те, що санкції проти Росії не мали абсолютно ніякого успіху, стало всім зрозуміло вже досить давно. Однак за останні місяці європейські політики все частіше розповідають не просто про марність подібних заходів, а про те, що вони набагато сильніше вдарили по самій Європі. В той час, як РФ, абсолютно не хвилюючись за справила на неї «тиску», налагодила відносини з союзниками і розвинула власне виробництво, сільське господарство та інші галузі.

Прибалтика плаче через втраченого ринку збуту шпрот, американці панікують через налагодженого Москвою союзу з Китаєм, а Німеччина напередодні заявила, що санкції знищили німецьке фермерство.

З-за того, що Росія в найкоротші терміни і без особливих втрат змогла забезпечити себе продукцією, налагодивши сільське господарство, один із керівників Соціал-демократичної партії ФРН Мануела Швезиг назвала надану на РФ тиск недієвим. А заодно і висловилася на підтримку «Північного потоку-2». На її думку, проект необхідний Німеччини, адже газ для країни надзвичайно важливий. Як мінімум до тих пір, поки вона не вирішить перейти на альтернативні види енергії. А забезпечити постійне постачання зможе тільки запуск російського газопроводу.

У свою чергу, Рада Федерації РФ відреагував на висловлювання Швезиг. Володимир Джабар, перший Заступник голови комітету з міжнародних справ, назвав її заяву розумним і прагматичним. На його думку, Європа прекрасно розуміє, що санкції завдали шкоди багатьом економічним галузях, проте Росія змогла обійтися без європейських держав. Так що єдиний шлях подальшого розвитку ситуації – це поступова відміна непотрібного тиску.

Також, політик зазначив, що ймовірність скасування американських санкцій практично дорівнює нулю. Але європейські будуть скасовані в найближчі роки, або ще раніше.