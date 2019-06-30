Бойовики обстріляли Золоте-4 з гранатомета: з’явилися фото руйнувань

Збройні формування РФ обстріляли з станкового протитанкового гранатомета населений пункт Золоте-4 на Донбасі, пошкоджений житловий будинок. Про це повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил (ООС) в Facebook.

У штабі ООС відзначили, що обстріл був проведений 27 червня о 4:35 з напряму Золотого-5.

“За фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4, мобільна група української сторони СЦКК (Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню. – Ред.) здійснила фотофіксацію”, – йдеться у повідомленні.