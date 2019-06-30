Повінь в Росії: вода піднялася на два поверхи

Річки стали виходити з берегів 25 червня. Зараз в чотирьох районах підтоплено чотири тисячі будинків, в яких мешкають майже 10 тисяч осіб. Без світла залишаються майже 27 тисяч осіб. Через затоплення закрито рух по федеральній трасі «Сибір» біля міста Тулун; рівень води над проїзною частиною становить близько трьох метрів. Всього підтоплено 27 ділянок доріг, зруйновано 15 автомобільних мостів.

У Тулуне Іркутської області прорвало дамбу, людей евакуюють, в деяких частинах міста вода доходить до третіх поверхів житлових будинків. Рівень води продовжує підніматися. Фото: передплатник «МБХ медіа», Instagram/chepras. 71 pic.twitter.com/XFtDHNiUyn

— МБХ Медіа (@MBKhMedia) 28 червня 2019 р.

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В результаті повеней загинули п’ять осіб, в тому числі щонайменше одна дитина. Постраждалими вважаються понад 350 осіб, 97 з них були госпіталізовані.

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Публікація від Нижнеудинск | Nizhneudinsk (@my_nizhneudinsk) 26 Чер 2019 в 11:34 PDT

У місті Тулун вийшла з берегів річка Ія прорвала дамбу. Було затоплено 887 будинків, в яких мешкає близько 1700 осіб (всього в місті 41 тисяча жителів). Почалася евакуація населення. Зараз рівень води в річці перевищує 13 метрів при критичній позначці в сім метрів. У Тулуне почали дорожчати продукти.

У МНС очікують, що в найближчі дні ситуація з паводками погіршиться.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», повінь у Великобританії: за годину випала тижнева норма опадів.

За матеріалами Meduza.io

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