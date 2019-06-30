У Києві в ресторані сталася бійка зі стріляниною: є постраждалий

В одному з ресторанів в Оболонському районі Києва група чоловіків влаштувала бійку, яка закінчилася стріляниною.

Інцидент стався сьогодні вночі в “Каспій”. Як з’ясувалося, бійку в закладі влаштувала група чоловіків, а під час стрілянини одній людині влучили в ногу. Після цього п’ятеро нападників втекли на автомобілі Seat, а поліція ввела план “Сирена”.

Підозрюваних затримали через кілька годин у Дніпровському районі. У салоні авто, крім злочинців, знаходилося двоє дівчат, у яких патрульні виявили речовини, схожі на наркотики.

Підозрюваних затримали. За інформацією копів, ці чоловіки можуть бути причетні до ще кількох розбоїв.