Використовують полонених: пропаганда Кремля готує нову антиукраїнську провокацію на Донбасі

Російські пропагандисти придумали нову провокацію, в якій повинні бути задіяні українські полонені військовослужбовці.

Про неї в Facebook повідомив військовий оглядач, головний редактор сайту “Інформаційне опір” Юрій Карін.

“Основними дійовими особами даного сюжету стануть 7 українських військовослужбовців, що пересувалися в штаб підрозділу на вантажному автомобілі, водій якого відхилився від маршруту і завіз військових на тимчасово окуповану територію. Там вони були затримані представниками збройних формувань Російської Федерації”, – написав він.