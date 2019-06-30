Лжесвященик на передовій: розвідка ЗСУ засікла під Донецьком переодягненого в рясу ватажка бойовиків

В районі Ясинуватської розв’язки під Донецьком розвідники 93-ї окремої мехбригади ЗСУ “Холодний Яр” засікли цікавого “батюшку”.

Про це волонтери групи “Повернись живим” повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

Було відмічено, що особа в рясі регулярно приїжджає на позиції бойовиків, нібито молиться в напрямку наших позицій, потім освячує окупантів і їде назад.

За даними розвідників, особа в рясі – це один з командирів терористів, який на своїй білій “Ниві” привозить бойовикам на позиції боєприпаси.

Волонтери уточнюють, що йдеться не стільки про особу в рясі, яка може бути командиром терористів, скільки про якість відео.

“Щоб знімати бойовиків і заздалегідь знати про їхні наміри атакувати, нашим бійцям необхідні коптери. Один DJI Phantom 4Pro разом зі змінною батареєю коштує майже 53 000 грн”, – уточнюють у співтоваристві “Повернись живим”.