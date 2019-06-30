У війська набирають хворих і літніх: у бойовиків знову проблеми

Поки на Донбасі командирів бойовиків готують кадрові офіцери РФ, проблеми у окупантів знову з набором особового складу – мусять брати на “службу” літніх і хворих чоловіків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях здійснюють спроби укомплектування особовим складом з’єднань і частин “1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ”. Зокрема, йде підготовка до перепису населення для прихованого формування бази даних “мобілізаційного ресурсу” і проведення призовної кампанії.

“Водночас, якість поповнення, що надходить з військкоматів у з’єднання і частини російсько-окупаційних військ поступово знижується. Тому, окупанти змушені доукомплектувати війська особами старшими 45 років, багато з яких не відповідають вимогам до проходження військової служби за станом здоров’я”, – повідомляє розвідка.