Потрійне вбивство в центрі Одеси: з’явилося відео з місця подій

У центрі Одеси 27 червня стався страшний злочин – чоловік вбив трьох людей. Відео з місця подій опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналіст Діана Федотова.

Журналіст уточнила, що трагедія сталася на вулиці Княжій, 5. Одну з жертв, 40-річного чоловіка, знайшли на вулиці в калюжі крові з ножовими пораненнями. Тіла двох жінок виявили в його квартирі. Нападника затримали на місці: він був з ножем.

“Зі слів місцевих жителів, чоловік зізнався в скоєному. Причиною назвав борг в 16 тисяч”, – зазначила Федотова.

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