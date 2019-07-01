Дайвери несподівано побачили величезне створення в водах Нової Зеландії (ФОТО)

Майже в п’ятдесяти кілометрах від материка дайвери помітили величезне створення довжиною десять метрів, яке порівняли з поліетиленовим пакетом, що розтягнувся на десятки метрів.

Відкриття зробили Ендрю Баттл і Стів Хетеуей, повідомляють Новини планети.

Як розповіли чоловіки, щось то розтягувався, то звужувалося. Виглядало це сюрреалістично. Чоловіки не змогли пояснити, що саме спостерігали, тому на допомогу їм прийшли вчені.

На думку експертів, у водах Нової Зеландії дайвери могли зняти колонії морських організмів, іменованих піросоми або огнетелки. Ці створіння якраз можуть утворювати подібні труби, єдине тіло. Примітно, що піросом зустріти практично неможливо, відомо лише кілька випадків контакту з ними.

Дані істоти відрізняються теплолюбні, тому мешкають виключно в тропічних водах. Крім того, обов’язкова умова існування – солоність води на рівні 35%.

Харчуються піросоми планктоном, який фільтрують спеціальними органами. Створення «пакета з супермаркету» починається з одного зооідов, що створює копії себе. З кожним разом тварина збільшується в довжині. Максимальний розмір залежить від різновиду колонії і віку.

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