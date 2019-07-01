Google додала в смартфони на Android і iOS дуже корисну нову функцію

Кілька місяців тому Google Maps, тобто найпопулярніший в світі сервіс для роботи з картами на призначеному для користувача рівні, отримав підтримку функції, що дозволяє стежити за рух громадського транспорту. Робити це можна і в режимі реального часу, нехай і не в усіх країнах світу. Тепер же співробітники «пошукового гіганта» вирішили додати ще одне нововведення, яке може бути особливо корисне для туристів, охочих приємно проводити час під час поїздок. Так, зокрема, відтепер в даному сервісі можна отримувати дані про завантаженість громадського транспорту.

Простіше кажучи, на основі даних за минулі дні і місяці Google Maps показує відомості про те, скільки приблизно людей буде в тому чи іншому громадському транспорті, аж до конкретного маршруту автобуса. Для підрахунку таких даних використовуються спеціальні алгоритми, які самостійно визначають число пасажирів з високим ступенем точності. Впливають на це день тижня, час доби, завантаженість доріг, погода і ряд інших чинників. Всі такі враховуються для того, щоб спеціальний ШІ міг передбачити, скільки людей в конкретний момент часу буде в тому чи іншому міському транспорті.

Нова можливість вже працює в більш ніж 200 великих міст по всьому світу, але нововведення доступно не всім користувачам. Щоб уникнути неправильної роботи компанія Google надає власникам смартфонів на Android і iOS доступ до нього поступово, але вже до кінця липня подібну можливість, швидше за все, зможуть використовувати всі бажаючі. Для отримання доступу до подібного нововведення потрібно обов’язково оновити програму G Maps до останньої версії, а оскільки вона поширюється безкоштовно, ніяких проблем і складнощів з цим виникнути не повинно.

: akket.com