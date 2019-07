10 корпорацій, які контролюють світ нашого споживання

Практично все, що ви купуєте у магазинах, проводиться силами 10 транснаціональних корпорацій. Mars або Snickers, Sprite або Fanta, Jakobs або Maxwell — що б ви не вибрали, прибуток піде в одні руки.



Публікуємо схему компаній і розповідаємо про десятки, якій належить майже весь ринок.









Kraft Foods







Компанія була заснована в 1903 році Джеймсом Крафтом. В даний час — друга за величиною корпорація з випуску упакованих харчових продуктів. Продає продукцію в 155 країнах світу. У Росії компанія випускає шоколад під торговими марками Alpen Gold, Milka, «Повітряний», Toblerone; шоколадні цукерки «Чудовий вечір» і Cote d’or; кава Carte Noire, Jacobs і Maxwell House; картопляні чіпси Estrella.

Nestlé S. A.







Головний світовий виробник продуктів харчування. Компанія може похвалитися одним з найбільших річних оборотів. У Росії випускає широкий спектр харчової продукції під торговими марками Nescafé, KitKat, Nesquik, EXTREME, «Росія — щедра душа», «Бон Парі», Nuts, «Золота марка», Maggi, Perrier, Friskies, Felix, Purina ONE, Gourmet, Darling.

Procter & Gamble







Лідер світового ринку споживчих товарів та найбільший в світі рекламодавець — витрати на рекламу якого перевищують $8 млрд у рік. Основні бренди компанії: миючі та чистячі засоби Fairy, Tide, Ariel, «Міф», Ace, Mr. Clean, Lenor, Comet, Mr. Proper; підгузники Pampers; засоби жіночої гігієни Always, Tampax, Discreet; засоби для догляду за волоссям Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, Shamtu; засоби для догляду за тілом та парфумерія Camay, Old Spice, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Gucci і багато іншого.

Johnson & Johnson







Виробляє косметику, санітарно-гігієнічні товари, медичне обладнання. У складі корпорації — більш 230 дочірніх компаній. Johnson & Johnson випускає широкий спектр лікарських засобів, товарів по догляду за тілом під такими марками, як Acuvue, «Доктор Мом», «Імодіум», O. B., Penaten, «Візин» і багато іншого.

Unilever







Один з провідних виробників побутової хімії, продуктів харчування та парфумерії. У Росії представлені такі торгові марки (бренди), що належать компанії Unilever: Lipton, «Бесіда», Knorr, Rama, «Балтімор», «Інмарко», Rexona, Dove, Axe і багато інших.

Mars, Inc.







З продукцією Mars кожен з нас стикається щодня. У Росії проводяться наступні товари: M&m’s, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty, Celebrations, Starburst, Rondo, Tunes, Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Royal Canin, Uncle ben’s, Dolmio, Juicy Fruit, шоколадні цукерки «А. Коркунов».

Kellogg’s







Один з найбільших виробників сухих сніданків і продуктів швидкого приготування. Торгові марки kellogg’s мало відомі в Росії. Наприклад: kellogg’s, Keebler, Cheez-It, Murray, Austin, Famous Amos.

General Mills, Inc.







Одна з найбільших світових корпорацій. Займається виробництвом продуктів харчування, іграшок, одягу і володіє великою мережею ресторанів. На російському ринку представлені такі бренди Generall Mills, як «Зелений велетень» (консервовані кукурудза, горошок, квасоля і томати), морозиво преміум-класу Häagen-Daz і батончики мюслі Nature Valley.

PepsiCo







Формально корпорація заснована не так давно, в 1965 році, шляхом злиття компаній The Pepsi Cola Company і Frito Lay. У Росії компанія продає продукцію під такими торговими марками: «7up», Mountain Dew, Mirinda, Aqua Minerale, «Російський Дар», «Я», «J-7», «Тонус», «Фруктовий Сад», «Улюблений», «Tropicana», lay’s, Cheetos, «Xpycteam», Adrenaline Rush, «Будиночок у селі», «Агуша», «Імунеле», «Диво», «Єсентуки».

Coca-Cola







Найбільший в світі виробник сиропів, концентратів і безалкогольних напоїв. Одна з найбільших компаній в США. Продає свої товари більш ніж в 200 країнах. В Росії представлена такими торговими марками: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, «Добрий», Rich, Bon Aqua, Burn.