20 найкрасивіших актрис Голівуду на думку Google

Краса — поняття відносне і індивідуальна, і що одній людині здасться красивим, в іншого може викликати неприязнь. Особливо це стосується людської краси, адже всі ми такі різні: з різноманітними відтінками волосся і шкіри, розрізом очей, розміром губ і носів. Нападок критиків особливо часто піддаються зірки світового масштабу, адже вони постійно миготять на екранах і в об’єктивах папараці. А тим часом всесвітньо відома компанія Google вибрала 20 найбільш, на їхню думку, привабливих жінок сучасного Голлівуду.









Скарлетт Йоханссон



Скарлетт Йоханссон почала зніматися в кіно з дев’яти років. Після перших ролей Скарлетт The Sun написала, що вона схожа на «веселого порося з діснеївського мультфільму».





Айшварія Рай



Переможниця конкурсу «Міс світу» 1994 року індійська актриса Айшварія Рай Баччан.





Анджеліна Джолі



Анджеліна Джолі в 2009-му, 2011-му і 2013 роках за версією журналу Forbes була названа найбільш високооплачуваною актрисою Голлівуду.





Ріанна



Володарка восьми «Греммі», шести American Music Awards і спеціальної нагороди Icon Award, вісімнадцяти нагород Billboard Music Awards — Ріанна.





Клаудія Лінкс



Іранська актриса Клаудія Лінкс. Її справжнє ім’я — Шагхаег, що мовою фарсі означає «мак».





Джессіка Альба



Джессіка Альба за результатами голосування на веб-порталі AskMen.com стала номером один у списку «99 найбажаніших жінок» 2006 року і найсексуальнішою жінкою у світі за версією журналу FHM в 2007 році.





Флоренс Колгейт



Ця дівчина не голлівудська знаменитість, але у 2012 році 18-річна продавчиня фастфуду Флоренс Колгейт стала переможницею конкурсу britain’s Most Beautiful Face. Вважається, що її обличчя абсолютно симетрично.





Єва Мендес



Прорив в акторській кар’єрі Єви Мендес стався після фільму «Тренувальний день», де вона зіграла головну жіночу роль.





Жизель Бундхен



Супермодель, бразилійка німецького походження Жизель Бундхен в 2011 році заробила 45 мільйонів доларів.





Пенелопа Крус



Іспанська актриса Пенелопа Крус 1 квітня 2011 року за внесок у розвиток кіноіндустрії була удостоєна Зірки на голлівудській «Алеї слави» під номером 2436.





Керол Олт



Зараз американській актрисі Керол Олт вже 54 роки, але вона як і раніше залишається однією з найкрасивіших актрис сучасності.





Кетрін Зета-Джонс



У 1987 році Кетрін Зета-Джонс дебютувала в Лондоні в мюзиклі «42-а вулиця». Одна з помітних робіт актриси — роль у фільмі «Легенда Зорро» (2005) з Антоніо Бандерасом.





Кетрін Хейгл



Кетрін Хейгл досягла успіху після фільму «Трішки вагітна», який зібрав 219 076 518 доларів, у той час як актриса отримала за нього гонорар у розмірі 300 000 доларів. А ось за «Кілерів» і «Життя, як воно є» вона заробила 12 мільйонів і більше 15 мільйонів — за фільм «Дуже небезпечна штучка».





Чжан Цзиі



Журнал Time назвав Чжан Цзиі «китайським подарунком Голівуду», а People двічі включав актрису в список п’ятдесяти найкрасивіших людей планети.





Летиція Каста



Летиція Каста стала фотомоделлю журналу Elle в 15 років. У 18 років вона вже знімалася в рекламі компанії Victoria’s Secret.





Крістін Девіс



У серіалі «Секс у великому місті» Крістін Девіс спочатку дісталася роль Керрі, але потім на цю роль затвердили Сару Джесіку Паркер.





Камілла Белль Рут



Мати американської актриси Камілла Белль Рут — бразилійка, батько — американець. Її назвали на честь персонажа мильної опери Cavalo de Aço, якого зіграла відома бразильська актриса Рената Сорра.





Адріана Ліма



У крові актриси Адріани Ліми, яка народилася в Бразилії, тече африканська, індійська, швейцарська та індіанська кров.





Холлі Беррі



За головну роль у фільмі «Жінка-кішка» Холлі Беррі отримала 12,5 мільйона доларів. Комерційний успіх — не завжди творчий успіх: у 2005 році «Жінка-кішка» принесла їй звання «Найгірша актриса» і премію «Золота малина».





Меган Фокс



Успіх прийшов до Меган Фокс, коли вона знялася в «Трансформерах» (2007). В інтерв’ю The Telegraph пізніше вона заявила: “Режисер фільму “Трансформери” Майкл Бей — справжнісінький Гітлер”.