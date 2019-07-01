20 найкрасивіших актрис Голівуду на думку Google

Краса — поняття відносне і індивідуальна, і що одній людині здасться красивим, в іншого може викликати неприязнь. Особливо це стосується людської краси, адже всі ми такі різні: з різноманітними відтінками волосся і шкіри, розрізом очей, розміром губ і носів. Нападок критиків особливо часто піддаються зірки світового масштабу, адже вони постійно миготять на екранах і в об’єктивах папараці. А тим часом всесвітньо відома компанія Google вибрала 20 найбільш, на їхню думку, привабливих жінок сучасного Голлівуду.
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон почала зніматися в кіно з дев’яти років. Після перших ролей Скарлетт The Sun написала, що вона схожа на «веселого порося з діснеївського мультфільму».
Айшварія Рай
Переможниця конкурсу «Міс світу» 1994 року індійська актриса Айшварія Рай Баччан.
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі в 2009-му, 2011-му і 2013 роках за версією журналу Forbes була названа найбільш високооплачуваною актрисою Голлівуду.
Ріанна
Володарка восьми «Греммі», шести American Music Awards і спеціальної нагороди Icon Award, вісімнадцяти нагород Billboard Music Awards — Ріанна.
Клаудія Лінкс
Іранська актриса Клаудія Лінкс. Її справжнє ім’я — Шагхаег, що мовою фарсі означає «мак».
Джессіка Альба
Джессіка Альба за результатами голосування на веб-порталі AskMen.com стала номером один у списку «99 найбажаніших жінок» 2006 року і найсексуальнішою жінкою у світі за версією журналу FHM в 2007 році.
Флоренс Колгейт
Ця дівчина не голлівудська знаменитість, але у 2012 році 18-річна продавчиня фастфуду Флоренс Колгейт стала переможницею конкурсу britain’s Most Beautiful Face. Вважається, що її обличчя абсолютно симетрично.
Єва Мендес
Прорив в акторській кар’єрі Єви Мендес стався після фільму «Тренувальний день», де вона зіграла головну жіночу роль.
Жизель Бундхен
Супермодель, бразилійка німецького походження Жизель Бундхен в 2011 році заробила 45 мільйонів доларів.
Пенелопа Крус
Іспанська актриса Пенелопа Крус 1 квітня 2011 року за внесок у розвиток кіноіндустрії була удостоєна Зірки на голлівудській «Алеї слави» під номером 2436.
Керол Олт
Зараз американській актрисі Керол Олт вже 54 роки, але вона як і раніше залишається однією з найкрасивіших актрис сучасності.
Кетрін Зета-Джонс
У 1987 році Кетрін Зета-Джонс дебютувала в Лондоні в мюзиклі «42-а вулиця». Одна з помітних робіт актриси — роль у фільмі «Легенда Зорро» (2005) з Антоніо Бандерасом.
Кетрін Хейгл
Кетрін Хейгл досягла успіху після фільму «Трішки вагітна», який зібрав 219 076 518 доларів, у той час як актриса отримала за нього гонорар у розмірі 300 000 доларів. А ось за «Кілерів» і «Життя, як воно є» вона заробила 12 мільйонів і більше 15 мільйонів — за фільм «Дуже небезпечна штучка».
Чжан Цзиі
Журнал Time назвав Чжан Цзиі «китайським подарунком Голівуду», а People двічі включав актрису в список п’ятдесяти найкрасивіших людей планети.
Летиція Каста
Летиція Каста стала фотомоделлю журналу Elle в 15 років. У 18 років вона вже знімалася в рекламі компанії Victoria’s Secret.
Крістін Девіс
У серіалі «Секс у великому місті» Крістін Девіс спочатку дісталася роль Керрі, але потім на цю роль затвердили Сару Джесіку Паркер.
Камілла Белль Рут
Мати американської актриси Камілла Белль Рут — бразилійка, батько — американець. Її назвали на честь персонажа мильної опери Cavalo de Aço, якого зіграла відома бразильська актриса Рената Сорра.
Адріана Ліма
У крові актриси Адріани Ліми, яка народилася в Бразилії, тече африканська, індійська, швейцарська та індіанська кров.
Холлі Беррі
За головну роль у фільмі «Жінка-кішка» Холлі Беррі отримала 12,5 мільйона доларів. Комерційний успіх — не завжди творчий успіх: у 2005 році «Жінка-кішка» принесла їй звання «Найгірша актриса» і премію «Золота малина».
Меган Фокс
Успіх прийшов до Меган Фокс, коли вона знялася в «Трансформерах» (2007). В інтерв’ю The Telegraph пізніше вона заявила: “Режисер фільму “Трансформери” Майкл Бей — справжнісінький Гітлер”.