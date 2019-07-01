Наші люди: 15 світових знаменитостей з українським корінням

А ви знали, що Стівен Спілберг, Девід Духовни і Ленні Кравіц родом з України? Про 15 всесвітньо відомих акторів, режисерів, письменників і музикантів, які з дитинства знають смак борщу і пишаються своїм українським походженням в цьому матеріалі.

Дастін Хоффман, актор

Дастін Хоффман міг би зараз прогулюватися Хрещатиком або пити медовуху в одному з українських ресторанів, якби історія держави по-іншому. Сім’я Хоффмана була змушена бігти в США після того, як більшовики розстріляли його бабусю і дідуся. В наші дні світова знаменитість активно цікавиться життям українських емігрантів у США.

Боб Ділан, музикант

Американський співак, композитор і натхненник сотень виконавців народився в штаті Міннесота в сім’ї дрібного торговця. Справжнє ім’я артиста — Роберт Аллен Циммерман. Його бабуся і дідусь виїхали в США з Одеси, коли в 1905 році в місті почалися єврейські погроми. Сьогодні фото легендарного музиканта висить у посольстві США в Україні поряд з портретами Ігоря Сікорського, Мілли Йовович, Дастіна Хоффмана, Девіда Духовни і інших знаменитих американців українського походження.

Світлана Алексієвич, письменниця

Білоруська автор Світлана Алексієвич, яка в 2015 році отримала Нобелівську премію з літератури, народилася в Івано-Франківську в сім’ї військового та вчительки. Батько Світлани був білорусом, мати — українкою.

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Письменниця володіє безліччю іноземних літературних нагород, в тому числі премією Ремарка, Національною премією критики (США), премією «Тріумф» та іншими.

Євген Гудзь, музикант

Вокаліст гурту Gogol Bardello народився у Боярці неподалік від Києва, потім жив на Оболоні. Після переїзду в США він створив колектив, з яким успішно гастролює по світу. Кінодебютом музиканта став фільм «І все освітилося». Там Гудзь зіграв хлопця з українського містечка, розділивши знімальний майданчик з Елайджею Вудом. Потім Євген з’явився ще в парочці стрічок, включаючи «Бруд і мудрість», де режисером і партнером артиста по майданчику була сама Мадонна.

Пол Муні, актор

Пол Муні — один з найяскравіших американських акторів середини XX століття. Дебютна роль в гангстерській драмі «Обличчя зі шрамом» режисера Говарда Гоукса принесла уродженцеві Львова номінацію на «Оскар». Українець був навіть удостоєний зірки на Голлівудській «Алеї слави».

Чак Паланік, письменник, журналіст

Автор «Бійцівського клубу», «Задухи», «Колискової» та інших культових романів поки жодного разу не був в Україні: за словами Паланіка, у нього немає часу на відвідування історичної батьківщини. Дід письменника по батьківській лінії був українцем, який емігрував в США через Канаду. А брат Паланіка (як каже письменник) і зараз живе в Україні.

Міла Куніс, актриса

Міла Куніс народилася в Чернівцях і росла там до 1991 року. Потім її сім’я переїхала до США в пошуках кращого майбутнього. Мама Міли працювала в Україні вчителем фізики, а зараз керує аптекою. Тато працював інженером-механіком на заводі «Легмаш», а в Лос-Анджелесі заробляв на життя таксистом. Час переїзду Куніс згадує з жахом: «Я кожен день плакала, не розуміла людей, культуру, мій англійський був далекий від досконалості». Зараз знаменитість блищить в голлівудських фільмах і встигла попрацювати з такими відомими режисерами, як Даррен Аронофскі і Шон Леві.

Стівен Спілберг, режисер

Режисер Стівен Спілберг, відомий такими кинохитами, як «Щелепи», трилогія про Індіану Джонса, «Врятувати рядового Райана», «Парк юрського періоду» і «Список Шиндлера», не приховує, що обидва його діда родом з України: по материнській лінії — з Одеси, по батьківській — з села під Кам’янець-Подільським.

«Ваша культура рідна для мене», — сказав Стівен Спілберг в одному з інтерв’ю, коли вперше відвідав Україну.

За словами Спілберга, в будинку його дідусі і бабусі говорили російською та ідиш, зате готували борщ — досі улюблена страва режисера.

Девід Духовни, актор

Зірка «Секретних матеріалів» Девід Духовни, на відміну від Стівена Спілберга, погано розбирається в географії, тому все життя думав, що його дід був вихідцем з Росії. Але в 2014 році голлівудський актор раптово заявив, що його предок приїхав в США з Києва.

«Я зріс, думаючи, що російська і ось раптово дізнався, що завжди був українцем. Ніколи не пізно змінюватися», — написав тоді Духовни у своєму Twitter.

Ольга Куриленко, актриса

Дівчина Бонда Ольга Куриленко народилася в Бердянську. Її мама російсько-білоруського походження, батько — українець. Куриленко зробила успішну кар’єру в США і Європі завдяки фільмам «Квант милосердя», «Хітмен», «Макс Пейн» і «Земля забуття». Актриса регулярно відвідує рідний Бердянськ, де живе її мама, і зізнається, що її улюблені страви, як і раніше, фаршировані перці, вареники, сирники, а також салат «Олів’є»

Сильвестр Сталлоне, актор

Зірка фільмів «Роккі» і «Рембо» народився в Нью-Йорку, але у американця є коріння в Одесі. Прабабуся Сильвестра була із заможної єврейської родини, яка володіла кількома ткацькими фабриками і прибутковими будинками в самому центрі українського портового міста. Вже в наш час мама Сильвестра Жаклін дізналася, що її батьки жили на вулиці Старопортофранківській. Зараз вона гордо зве себе «одеситкою».

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Ленні Кравіц, співак

В жилах американського співака Ленні Кравіца теж тече українська кров. Багаторазовий володар «Греммі» на концерті в Києві в 2008 році розповів, що його дідусь з боку батька народився в Україні, а прадід був киянином.

Стівен Тайлер, співак

Лідер групи Aerosmith народився в місті Йонкерс американського штату Нью-Йорк, але не з чуток знає, яким смачним може бути наш борщ. Дідусь Тайлера по материнській лінії був українцем, але після переїзду в США змінив прізвище з Чернишевич на Бланча.

Девід Копперфільд, ілюзіоніст

У чарівника Девіда Копперфільда (справжнє ім’я — Девід Сет Коткін) дідусь і бабуся по материнській лінії родом з Одеси. Потім сім’я переїхала спершу в Єрусалим, а потім в США.

Віра Фарміга, актриса

Номінант на «Оскар» за роль у фільмі «Вище неба», зірка серіалу «Мотель Бейтсов» і фільму «Хлопчик у смугастій піжамі» Віра Фарміга виросла серед українських іммігрантів, про що часто розповідає журналістам. Фарміга не просто номінально належить до діаспорі, а ментально розуміє проблеми України. Актриса не раз критикувала дії Володимира Путіна. Наприклад, в одному з інтерв’ю заявила Віра: «у США Ми думаємо, що цей конфлікт відбувається далеко, але це не так. У будь-який момент один з ключових гравців Путіна може зробити небезпечний крок у цій грі, що змінить світ, в якому ми звикли жити».