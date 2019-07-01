У Зеленського виступили за часткову федералізацію Донецька і Луганська

Глава офісу Зеленського виступив за часткову федералізацію Донецька і Луганська. Про це вона розповіла в інтерв’ю РБК-Україна. На його думку нічого в цьому поганого немає, головне, щоб регіони повернулися в Україну. Почати можна з того, що вирішити на даній території російську — другою державною.

«Регіональні мови – напевно. Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державна – українська, регіональний – російський і за умови, що після цього вони – територія України.» — заявив він. Хоча в межах України в цілому такого робити не потрібно.

«Ми повинні шукати компроміси чи ми повинні всім нав’язувати думку якоїсь частини України?» — відповів він на питання, що буде, якщо й інші області захочуть російську мову в якості державної.