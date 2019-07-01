Бійці ООС загасили сильну пожежу на Приазов’ї – можливо, навмисний підпал (фото)

Бійці ООС на Приазов’ї загасили масштабну пожежу, яка загрожувала позиціям українських військових. Не виключається, що вона спалахнула унаслідок диверсії.

Про це повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.

«Сильне полум’я та їдкий дим підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ», — розповіли у штабі.

Як повідомляється, зайнялася суха трава поблизу сіл Широкине та Бердянське. Місцеві жителі села Бердянське вранці почали гасити пожежу, яка загрожувала їх будинкам та посівам.

«Боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Не відомо, від чого спалахнуло. Можливо, навмисний підпал. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин», — зазначив військовослужбовець з позивним «Сержант».

Як заявив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко, повигоряла трава, посадки, а щоб загасити таку велику пожежу, військовим та рятувальникам ДСНС знадобилось більше восьми годин. За його словами, серед ймовірних причин пожежі не виключається варіант щодо диверсії.

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