Windows 11: особливості, системні вимоги, дата релізу та інше

Практично всі ідеї і особливості Windows 10 виявилися провальними, а популярність цієї ОС обгрунтована тим, що вона набагато новіша Windows 7, підтримуючи безліч нових технологій. Якби не це, навряд чи Microsoft зуміла б зробити десяту «вінду» популярнішим сьомий, з моменту релізу якої пройшло вже майже десять років. 30 червня 2019 року, стали відомі подробиці про нову ОС для комп’ютерів, планшетів, ноутбуків і планшетів, а називатися вона буде Windows 11, хоча є відомості про те, що американська корпорація відмовиться від такої лінійки, зосередивши всі сили на інший, то є на новій.

Відомо, що основою Windows 11 стане ядро ​​Windows Core, завдяки якому вона отримає масу нововведень. Так, наприклад, всі оновлення зможуть встановлюватися самостійно в фоновому режимі без необхідності кожного разу здійснювати перезавантаження, а таке поняття, як «Зміни вступлять в силу після перезавантаження», назавжди стане частиною історії, тому що всі зміни зможуть вступати в силу в режимі реального часу. Крім того, Microsoft заради нової ОС створила абсолютно новий інтерфейс, який набагато простіший і красивіший такого в десятій «винді», у якій з цим все погано, так як велика кількість різних налаштувань іноді плутає навіть досвідчених користувачів.

За рахунок значно результаті зниження кількості функцій і фонових процесів, нова Windows 11 зможе працювати на всіх комп’ютерах і планшетах, на яких зараз повноцінно функціонують десята «вінда». Це означає, що користувачам буде потрібно від 32 ГБ вільного місця на накопичувачі, від 2 ГБ оперативної пам’яті, а також одноядерний процесор з тактовою частотою 1,0 ГГц і вище. Чим краще виявиться «залізо», на тим більш високу продуктивність можуть розраховувати користувачі. Відомо, що Microsoft збирається представити нову ОС в кінці 2019 року, тоді як її реліз відбудеться в першій половині 2020 року, швидше за все, в травні.