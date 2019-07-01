Sea Breeze 2019: порт в Одесі продовжує наповнюватися іноземними кораблями(фото)

Увечері в неділю, 30 червня, в Одеській затоці спостерігалося велике пожвавлення в зв’язку з приходом нових військових судів, які візьмуть участь в масштабних міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019.

Про це повідомляє видання «Думська».

Як повідомляється, в міський порт зайшли два румунських корвета і американський есмінець USS Carney DDG64.

При цьому швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К, і пішов на великій швидкості у відкрите море.

Приходу американця, чекали з ранку, але в Західну базу зайшов грузинський «Айленд» – катер P23 «Очамчира» і болгарський корвет «Бодрі» (бортовий 14). Основні події розгорнулися ближче до вечора.

Близько 16-ї години до одеської затоки підтягнулися кілька військових іноземців. Першим підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), якого теж пришвартували в Практичної гавані. Другим на горизонті з’явився ще один румунський корвет Contramiral Sebastian (бортовий 264). Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.

Поки «великий» американець плавно зменшував хід, від причалу 1-К швидко відійшло алюмінієве диво – новітній десантний корабель Yuma. Не залучаючи буксири, Yuma відійшов від причалу, і швидко набравши понад 12 вузлів, пішов у відкрите море. Через кілька хвилин Carney зайняв його місце на контейнерному причалі.

Тільки після цих перестановок катер доставив лоцмана на другий румунський корвет, який близько 18 години був пришвартований в Практичної гавані.

Нагадуємо, що американський літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas доставили в Одесу обладнання, спорядження та перших учасників міжнародних навчань Sea Breeze 2019.

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