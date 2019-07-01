Під Херсоном повісилася дев’ятирічна дівчинка

Трагедія сталася ввечері 29 червня в одному з населених пунктів Білозерського району Херсонської області.

Мати загиблої дівчинки, прийшовши додому близько 18.30, виявила, що двері до ванної кімнати зачинені зсередини.

Жінка покликала на допомогу чоловіка. Вони разом вибили двері та побачили тіло доньки, яка висіла на дверній ручці.

Правоохоронці опитують батьків, родичів та друзів загиблої дівчинка, а також перевіряють наявність у неї акаунтів у соцмережах.

Відкрито провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою самогубство.