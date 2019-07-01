5 простих способів нормалізувати артеріальний тиск

Домогтися зниження підвищеного артеріального тиску можна не тільки за допомогою ліків і обмеження солі.

Медичні фахівці виділяють кілька повсякденних звичок, які є простими способами домогтися нормалізації артеріального тиску.

Глибоке дихання. Кардіологи радять освоювати дихальні техніки – вони зменшують вплив стрес-гормонів, що активізують вироблення реніну-ферменту нирок, який підвищує тиск. Ось, наприклад, одна з них:

сісти в крісло,

максимально розслабити тіло,

покласти руку на груди або живіт,

робити глибокі вдихи і видихи, стежити за тим, як піднімається і опускається рука, залучитись в процес дихання, переставши думати про стороннє.

Така вправа може займати від однієї-двох хвилин, але важливо робити її щоранку.

Гуляти в сонячну погоду. Вплив сонячного світла поширюється і на рівень оксиду азоту в шкірі і в крові – при цьому знижується тиск, зменшується ризик інфаркту та інсульту. Проводити на сонці корисно хоча б 20-30 хвилин в день.

Ходити пішки. Намагайтеся частіше ходити пішки, корисний ефект на серцево-судинну систему ходьба надає, якщо їй приділяється хоча б 30 хвилин в день. За словами медиків, даний спосіб дозволяє знизити систолічний артеріальний тиск на 4-9 пунктів.

Чаювати. Ще один дуже простий спосіб нормалізувати свій тиск. Наявні дані говорять про те, що люди, що уникають споживання чаю, мають більш високі показники артеріального тиску, пульсового тиску і частоти серцевих скорочень. У свою чергу, люди, які п’ють чай в кількості від однієї до чотирьох чашок в день, частіше демонструють низькі показання артеріального тиску, а також мінімальні показники частоти серцевих скорочень.

Слухати музику. Прослуховування улюблених музичних композицій покращує психологічний стан і сприяє виробленню в організмі речовин, що нормалізують функції багатьох органів і систем, включаючи серцеву.

: МедікФорум