Повінь – зміна системи

Menu
Close

Припинення війни: В Станиці-Луганській йде розведення військ

01.07.2019

Сьогодні, 1 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що в Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Наразі в України з’явився реальний шанс припинити війну на сході.

Про це повідомляє Zrada.today.

Володимир Зеленський констатував перші успішні кроки до припинення війни на сході України

“Сьогодні у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. І це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ. Я вас усіх вітаю. Це, мені здається, перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу”, – заявив Зеленський.

Читайте також:   Стала відома ймовірна дата переговорів Рябкова і його колеги чилійського
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *