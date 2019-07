Співачка Світлана Лобода гучно відгуляла весілля сестри у Києві (фото, відео)

Відома співачка Світлана Лобода, яка днями презентувала новий провокаційний кліп на трек “Пуля-дура”, приїхала до Києва та відгуляла весілля своєї рідної сестри.

На сторінці в Instagram Лобода опублікувала зворушливе сімейне фото, на якому вона позує разом зі своєю мамою та рідною сестрою Ксенією, повідомляє ТСН.

«Наш день, мої дівчатка», — лаконічно підписала світлину зірка.

На весіллі сестри Лобода з’явилася у чорній мінісукні та змінила зачіску на подовжений чубок. На фото також видно, що сестра співачки йшла під вінець в білосніжній сукні з відкритими плечима, а мама зірки позувала у блискучому вбранні.

До речі, перед публікацією сімейної фотографії, Світлана Лобода запостила відео зі старшою донькою, в якому вони їдуть на весілля.

«Ми з Євочкою їдемо на важливу подію для нашої сім’ї. Серце завмирає і навіть трохи страшнувато», — ділилася артистка з шанувальниками.

На святі не обійшлося і без приємних знаків – співачка зловила букет нареченої. Це є передвісником, що наступною приміряє біле плаття саме 36-річна зірка.

Так, момент, коли Світлана Лобода ловить заповітний букет нареченої, потрапив на відео. При цьому тамада зазначила, що співачка зовсім не горіла бажанням зловити квіти. Вона навіть стояла трохи осторонь, але улюблена сестричка вгадала їй прямо в руки.

Нагадаємо, як писав «ВЗ» на День Конституції, 28 червня, керівник Офісу президента Володимира Зеленського сходив на концерт співачки Лободи і російського артиста Артура Пирожкова. На оприлюдненому в ЗМІ відео видно, керівник Офісу президента веселиться на виступі російського артиста Артура Пирожкова та Світлани Лободи в нічному клубі QUEEN. Там нібито святкували весілля молодшої сестри співачки Світлани Лободи Ксенії. До слова, Лобода відома постійними виступами в Росії та участю в телешоу РФ. Зокрема, артистка є суддею проекту «Голос».

