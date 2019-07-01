Медики розповіли, які ліки не можна поєднувати

Іноді людям потрібно вживати різні ліки в один період часу. Медики розповіли, які препарати в жодному разі не можна поєднувати.

Про це пише «Країна здоров’я».

Антидепресанти і знеболювальні

Кожна людина, якій лікар виписує антидепресанти і знеболювальні препарати, повинна знати, що приймати їх разом категорично не можна. Про це повинен в першу чергу повідомити лікар.

Нове дослідження вчених з Голландії довело, що комбінація з цих двох препаратів ще частіше провокує шлункові кровотечі, ніж якщо приймати кожен препарат окремо.

Антикоагулянти і аспірин

У багатьох країнах антикоагулянти, які застосовуються для зменшення тромбів в крові, є дуже серйозними препаратами і відпускаються тільки за рецептом.

А ось аспірин є в кожній домашній аптечці і продається без рецепта. Але мало хто знає, що він також розріджує кров. Якщо приймати ці препарати одночасно, ви ризикуєте отримати внутрішню і зовнішню кровотечу.

Знеболювальні та заспокійливі препарати

Продовжуючи список небезпечних поєднань ліків, не можна не сказати про негативну взаємодію заспокійливих препаратів і опіодних знеболювальних(наприклад, кодеїну, морфіну).

І ті, і інші діють як заспокійливе. Якщо приймати їх в один час, це може значно зменшити частоту дихання і частоту скорочень серця, причому іноді до смертельного рівня.

Ацетамінофен і опіоїди

Незважаючи на свою популярність, ці препарати можуть бути дуже небезпечні, якщо їх прийняти в кількостях, що перевищують рекомендовану дозу. Часто люди намагаються збільшити ефект ацетамінофену, приймаючи його з препаратами, які містять кодеїн. Поєднання цих 2-х ліків може досить швидко викликати серйозне пошкодження печінки.

Дослідження вчених з Сіетла в 2005 році показало, що у 38% людей розвинулася гостра печінкова недостатність тільки тому, що вони випадково взяли занадто велику дозу пцетамінофену або більш ніж один вид таблеток. А у тих, хто одночасно приймав обидва види таблеток, гостра печінкова недостатність розвинулася в 63% випадків.

Обов’язково! Не займайтеся самолікуванням, Дотримуйтеся вказівок вашого лікаря, читайте інструкції, дотримуйтесь правил прийому лікарських препаратів.

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