На Житомирщині злочинці представились “газовиками” та пограбували пенсіонера

В місті Овруч Житомирської області скоєно розбійний напад на пенсіонера. Зловмисники змогли потрапити до помешкання жертви представившись співробітниками газової служби. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Двоє невстановлених чоловіків представились працівниками газової служби та вільно пройшли до помешкання пенсіонера. Там зловмисники залякали та зв’язали господаря (чоловік 1950 року народження), після чого заволоділи грошима та ювелірними прикрасами. Загальна сума награбованого перевищує 18 тисяч доларів.

З награбованим злочинці зникли з місця події.

Розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.186 КК України (грабіж).