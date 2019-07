Росія здає нафтовий ринок Америці

ОПЕК — ця абревіатура добре відома будь-якому грамотному людині. Вона розшифровується наступним чином: Організація країн — експортерів нафти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; скорочено OPEC). Це міжнародна міжурядова організація, створена нафтовидобувними країнами в цілях контролю квот видобутку на нафту. Часто розглядається як картель.

До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Катар (з січня 2019 вийшов з альянсу), Лівія, Об’єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея і Еквадор. Штаб-квартира розташована у Відні. Генеральний секретар (з 1 серпня 2016 р.) — Мохаммед Баркиндо.

Дата заснування — вересень 1960 року. Почала функціонувати з січня 1961 року. Однак у перші роки була відома вузькому колу фахівців, оскільки на світовому ринку «чорного золота» командував нафтовий картель, званий «сім сестер» (американські і англійські компанії). ОПЕК стала відомою на весь світ в 1973 році, коли вибухнула енергетична криза, який виразився в тому, що протягом декількох місяців ціни на «чорне золото» на світовому ринку зросли в чотири рази.

Всі політики та експерти майже в один голос заявили тоді, що це результат дій ОПЕК. І з тих пір майже будь-які коливання цін на світовому ринку нафти пов’язують з діями ОПЕК або окремих її членів.

Наша країна (спочатку СРСР, потім Російська Федерація) завжди була великим експортером «чорного золота». З 1998 року стала спостерігачем у цій організації, але від членства утримувалася. В кінці 2016 року було укладено угоду між Російською Федерацією і ОПЕК про співпрацю в справі регулювання цін на «чорне золото», яке почало діяти з 1 січня 2017 р. Угода встановлювала ліміт видобутку для Росії, але було обмежена за часом (з можливістю пролонгації і перегляду умов співпраці). Нова конфігурація отримала назву ОПЕК+. Підписання угоди нашою країною диктувалося тим, що ми, будучи провідним експортером нафти, можемо підвищити ефективність цього експорту за допомогою підвищення цін на нафту і поповнювати нашу валютну кубушку. З тих пір угоду ОПЕК+ кілька разів пролонгировалось (з деякими коригуваннями квот). Остання угода діє протягом першого півріччя 2019 року.

Протягом усього часу дії угоди Росії з ОПЕК російські ЗМІ (за рідкісними винятками) подавали його як дуже вигідну для нашої країни угоду. Мовляв, завдяки ОПЕК+ Російська Федерація зуміла заробити додаткові мільярди і навіть десятки мільярдів доларів. Та до того ж зберегти запаси «чорного золота» в надрах. Краще експортувати менше і дорожче, чим більше і дешевше — ось проста логіка російських прихильників ОПЕК+. Навіть почали лунати заклики, що треба від співпраці з ОПЕК переходити до членства у зазначеній організації і спільно з Саудівською Аравією почати повноцінно командувати світовим ринком.

Голоси окремих супротивників ОПЕК+ або сумніваються були не чути. А вони були. І альтернативна точка зору на ОПЕК+ прозвучала досить голосно лише в цьому році.

11 лютого інформаційне агентство Neftegaz.RU. опублікувало цікаву новину. Виявляється, ще в кінці минулого року голова Роснефти Ігор Сечін направив президенту РФ Володимиру Путіну лист з проханням не допустити продовження угоди Росії з ОПЕК. Він назвав угоду зі скорочення видобутку нафти ОПЕК стратегічною загрозою для Росії, вважаючи, що головним бенефіціаром ОПЕК+ виявляються США.

В якості аргументів, що обґрунтовують позицію керівника Роснафти, він наводить такі цифри і факти:

— частка російської нафти на світовому ринку падає. У 1990 р. вона становила 16,3%, а зараз вона опустилася до 12%;

— з 2007 р. видобуток нафти в Росії зріс лише на 10%, в той час як у США, Бразилії та Іраку на 87%, 50% і 111% відповідно;

— імпортери переключаються з російської нафти на інші сорти, перебудовують логістичні ланцюжки.

Одним словом, російські нафтові компанії втрачали свої позиції на світовому ринку, а угода з ОПЕК лише прискорила цей процес. ОПЕК+ фактично створює можливості для американських компаній перехоплювати ту частку світового ринку нафти, яку Росія добровільно поступається, штучно скорочуючи видобуток і експорт «чорного золота». Інформаційне агентство Neftegaz.RU. повідомляє, що прямий рекомендації не продовжувати угоду з ОПЕК в листі не було, але вся логіка листи підводила саме до такого висновку. Разом з тим угода з ОПЕК було пролонговано на наступні півроку.

«Витік інформації» схвилювала аудиторію. Прес-секретарі Роснефти (М. Леонтьєв) і президента РФ (Буд. Пісків), яким задавали питання у зв’язку з одкровеннями Ігоря Сечіна, від коментарів відмовилися. З’ясувалося, що і до листа Путіну Сечин і його команда висловлювали побоювання з приводу можливого зміцнення позицій США на світовому ринку «чорного золота». Особливо у зв’язку з сланцевою революцією, яка розпочалася у Новому Світлі. Надмірне підвищення цін на нафту створювало сприятливі умови для видобутку сланцевої нафти, яка при помірних цінах була б неконкурентоспроможною.

Заднім числом експерти звернули увагу на те, що угода Росії з ОПЕК було підписано в грудні 2016 року, тобто через місяць після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа. Він ще в період передвиборної кампанії заявляв, що, прийшовши в Білий дім, насамперед почне нарощувати видобуток «чорного золота». А створення ОПЕК+ якраз сприяло планами Трампа. Деякі конспірологи навіть стверджують, що укладення угоди з Росією сприяла Саудівська Аравія — надійний союзник Вашингтона. Мовляв, Ер-Ріяд обіцяв Москві, що вони, мовляв, на паритетних засадах будуть правити і правити в ОПЕК.

У червні поточного року переговори Москви з ОПЕК (фактично — Ер-Ріядом) з приводу нового піврічного угоди вступили в завершальну фазу. Мабуть, Ігор Сєчін відчув, що його аргументи з грудневого листи не спрацювали, і він вирішив вдатися до іншого засобу запобігти угоду. Прес-секретар Роснефти отримав карт-бланш на відкрите озвучування аргументів проти ОПЕК+.

В ефірі «Вести ФМ» тиждень тому Михайло Леонтьєв прямо заявив, що ОПЕК+ в геостратегічному плані є «здачею ринків і добровільної поступкою повного контролю за ринками нафти Сполученим Штатам». «Ось так виходить, що весь політичний, геополітичний опортунізм, ідея якого здатися і щось отримати, тепер наклався на апологетику угоди ОПЕК+, яке в геоекономічному, геостратегічному плані є здачею ринків», — додав представник держкомпанії.

Більше того, прес-секретар Роснефти зробив сенсаційну заяву: «ОПЕК і ОПЕК+, нібито, визначають рівень цін на нафту, хоча вони нічого не визначають. Зовсім. Визначають американці, прибираючи з ринку обсяги, які вони хочуть. Якщо їм не вистачить обсягів, вони введуть санкції ще проти якоїсь країни або війну влаштують. Коли влаштують? Коли їм не вистачить зусиль ОПЕК+», — зазначив прес-секретар «Роснефти».

Дійсно, якщо ми подивимося на санкції Вашингтона проти Ірану, блокували 90% експорту нафти цієї країни, то повинні будемо погодитися з жорстким тезою Михайла Леонтьєва. Головним інструментом управління ринком стають не квоти в рамках ОПЕК (або ОПЕК+), а економічні санкції Вашингтона.

Відомо, що за продовження співробітництва з ОПЕК виступає міністр енергетики Олександр Новак. Виступаючі за ОПЕК+ люди, на думку Леонтьєва, «працюють об’єктивно або суб’єктивно інтерес тих, хто вводить санкції, тих, хто тисне на Росію». Це явно камінь «Роснефти», кинутий у міністра.

Нафтові плани Америки воістину наполеонівські. Вони мають намір нарощувати видобуток і експорт «чорного золота» і далі. На місячній основі вона вже видобуває нафти більше, ніж Росія і Саудівська Аравія. Очікувані прирости видобутку явно будуть перекривати скорочення видобутку в рамках ОПЕК і ОПЕК+. Отже, санкції будуть вводитися і проти інших країн. А хто знає, може бути, навіть проти Росії і Саудівської Аравії? Деяке збільшення надходження нафтодоларів в російську казну в результаті участі нашої країни ОПЕК+ надалі може обернутися для нас серйозними втратами. Леонтьєв про це сказав у передачі на «Вести ФМ»: «Це — та ж логіка, прикрита чудовим фіговим листом нібито поповнення бюджету. Ну, графіки подивіться. Раніше ми могли сказати, що вся нафта, яка забирається з ринку ОПЕК+, тобто Росією і Саудівською Аравією, замінюється американської. Зараз це вже не так. Зараз американська видобуток більше цієї нафти. Навіщо треба танкери підпалювати запальничкою в затоці, лоскотати ринок?».

Проти пролонгації угоди з ОПЕК виступають і інші російські нафтові компанії. Кажуть, що, мовляв, в Росії давно вже на відкриття нових родовищ «чорного золота». Представники російського нафтового бізнесу кажуть: «А навіщо нам нарощування ресурсної бази, якщо ОПЕК+ диктує скорочення обсягів видобутку?»

Однак аргументи «Роснефти» і інших нафтових компаній, мабуть, не сильно вплинули на позицію керівника Міністерства енергетики РФ пана Новака. Остаточно про рішення ОПЕК+ ми дізнаємося в початку наступного місяця: 1-2 липня у Відні буде проходити зустріч країн-членів ОПЕК і Росії і вирішуватися питання про продовження угоди.

Втім, боюся, що питання вже вирішене. 29 червня на полях саміту G-20 в Осаці пройшла зустріч Ст. Путіна з наслідним принцом Саудівської Аравії. Президент РФ на прес-конференції, відповідаючи на питання про підсумки зустрічі, повідомив: «Що стосується сьогоднішньої зустрічі з наслідним принцом — так, дійсно ми обговорювали можливість продовження наших домовленостей з ОПЕК з приводу скорочення видобутку. Хочу вас проінформувати — це, напевно, для ринку має певне значення — ми домовилися. Ми продовжимо наші домовленості, у всякому разі ми будемо підтримувати продовження домовленостей — як Росія, так і Саудівська Аравія».

Що ж, за час існування Російської Федерації ми здали позиції на багатьох світових ринках. Залишається ще їх здати на ринку «чорного золота».