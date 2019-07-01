7 хвороб тварин, які передаються людині

Часом милі пухнастики можуть перетворитися на справжню загрозу для людини. Адже існує ряд захворювань тварин, які передаються від них людям. Які саме, розповімо в нашому матеріалі.

Анторпозоонози

Хвороби, якими можуть хворіти як люди, так і тварини, відносяться до категорії антропозоонозних інфекцій. За ними ведуть суворий епідеміологічний і ветеринарний контроль. Кожен виявлений випадок вважається екстраординарною ситуацією. Примітно, що хвороби можуть передавати як дикі, так і домашні тварини — кішки, собаки, велика рогата худоба. У деяких випадках захворювання вимагає негайного реагування, так як є ризик пандемії чи епідемії. Розглянемо докладніше хвороби тварин, які передаються людині.

Хвороба Лайма

Це одна з найвідоміших хвороб, що передаються людині. Вона викликається бактеріями Borrelia burgdorferi через укуси заражених кліщів. Із захворюванням можуть зіткнутися кішки, собаки, людина, велика рогата худоба. Найбільш часто бактеріями заражені ще гризуни, їжаки.

Хвороба Лайма тісно пов’язана з такими неприємностями, як ураження нирок, зору у собак і коней, артрит. Зрозуміло, ймовірність сильно нашкодити людям висока. Від інфікованих тварин людина не заражається, рознощиками є кліщі. Хвороба вкрай важко піддається лікуванню, тому слід дотримуватися профілактичних заходів.

Бруцельоз

Цю хворобу викликають бактерії бруцели. Вони виявляються у оленів, лосів, диких свиней. Інфекція поширюється на домашніх свиней, велику рогату худобу, собак. Останні, до речі, мають власні види бруцелл, які вражають репродуктивну систему. У людей хвороба зустрічається не дуже часто. Серед симптомів-лихоманка, втома, головний біль, депресія, набряк яєчок і артрит. Найчастіше людина заражається від молочних продуктів. На жаль, лікування вимагає тривалого часу, але при цьому ймовірність одужання вкрай висока.

Сказ

Про цю хворобу знає кожен перший. Людина заражається при укусі інфікованих вірусом сказу тварин. Різні штами вірусу носять єноти, лисиці, білки, щури, кажани. Дикі тварини гинуть від сказу, втім, домашні теж. Якщо людина заразилася, то потрібен карантин і профілактика поширення вірусу. Необхідно відразу провести курс вакцинації. Без таких заходів вилікувати хворобу неможливо, а при його розвитку збільшується ризик летального результату.

Чума

Чуму провокують бактерії Yersinia pestis, які часто переносяться разом з блохами, що харчуються кров’ю гризунів, ховрахів, степових собак, тхорів. Якщо настає епідемія, то може вимерти до 90% колонії тварин. У середні віки чума вбила мільйони людей, а зараз знайшлися методи боротьби з хворобою, яка передається від тварин до людини.

Лихоманка Західного Нілу

Цей небезпечний вид вірусу переноситься з кліщами і комарами. Найчастіше від нього страждають такі тварини, як коні, осли, але їх піддають вакцинації, що допомагає уникнути їх загибелі. Інфекція може передаватися людині через укуси комарів, велика частина випадків має несприятливий результат.

Сальмонельоз

Хворобу викликають бактерії сальмонели, які знаходяться в таких продуктах, як яйця. Сальмонелу також можна знайти в стічних водах, зрошувальних каналах, водоймах. Хвороба може бути виявлена у свійських тварин, птахів, які гинуть при зараженні від годівниць і питних ванночок. Сальмонельоз небезпечний для людини, супроводжується симптомами, схожими на кишкові інфекції. Тому важливо негайно звертатися до лікаря.

Зоонозний грип

Зоонозні інфекції зазвичай циркулюють між дикими і домашніми тваринами, але можуть передаватися і людині. Викликається цей грип вірусами грипу А.