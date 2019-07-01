В США вагітній вистрілили в живіт — тепер її звинувачують у вбивстві плоду

В США, мешканку штату Алабама, яка стала жертвою стрілянини, звинуватили в ненавмисному вбивстві своєї ненародженої дитини — трагічний інцидент стався в грудні минулого року. Марша Джонс, перебуваючи на п’ятому місяці вагітності, посварилася з подругою, Ебоні Джемісон — і Ебоні вистрілила їй в живіт.

Джонс госпіталізували з кульовим пораненням — лікарям не вдалося врятувати ненароджену дитину. Спочатку поліція звинуватила у ненавмисному вбивстві дівчину, яка стріляла, однак журі округу Джефферсон не погодилося з цим.

За словами лейтенанта поліції, єдиною жертвою інциденту стала ненароджена дівчинка — правоохоронці вважають, що у дитини не було вибору, коли її мати ініціювала сварку. Декілька днів тому Маршу Джонс заарештували, проте остаточне рішення у справі ще не було прийнято.

Слова поліціянтів різко розкритикували активістки фонду Yellowhammer – організація добивається легальних і безпечних абортів, а також виступає за захист прав жінок.

«Сьогодні Маршa Джонcа звинувачується в ненавмисному вбивстві зa те, щo отримала кулю в живіт, коли була вагітна. Завтpa це буде щe однa жінка — можливо, зa те, щo випилa під час вагітності. A після цього – щe однa ».

Фонд підтримали багато активістів — вчора на сайті Change.org з’явилася петиція, яка закликає зняти всі звинувачення з Марші та звільнити її. Документ підписали понад три тисячі осіб, впевнених, що вина лежить тільки на жінці, яка стріляла.

Алабама — один з американських штатів, в якому ввели навесні цього року закон про заборону абортів на будь-якому терміні. Законопроєкт різко засудили як активісти, так і багато голлівудських зірок.

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