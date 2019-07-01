Андрій Богдан: Я б дозволив Донецьку і Луганську зробити російську мову офіційною, якщо вони будуть територією України

Глава офісу Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що російська мова в Донецьку і Луганську могла би стати регіональною. Однак державною мовою має бути українська, а територія Донбасу – у складі країни, уточнив він в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

При цьому Богдан виступив проти того, щоб зробити російську другою державною.

“Я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати”, – заявив він.

Нагадаємо, Верховна рада у квітні прийняла закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.