Час людожерів. Як у голоді народжувався радянська людина

“Я Вас любила і люблю, Йосип Віссаріонович. І я не вірю, що Ви допустите, щоб я загинула в розквіті моєї молодості так трагічно і безглуздо від голодної смерті”, – писала в грудні 1932 року комсомолка, учениця 8-го класу, донька червоного партизана з Харківської області. Але Сталін допустив смерть і цієї школярки, і мільйонів інших громадян СРСР від голоду. Більше того, він сам цей голод і організував.

Скільки життів забрав Голодомор? Демограф Олександр Бабенышев (р. 1938) шукав відповідь на це питання майже 40 років. У радянські часи його роботи поширювалися в самвидаві і публікувалися на Заході під псевдонімом Сергій Максудов. Цей псевдонім стоїть і на обкладинці вийшла в 2019 році в Москві монографії «Перемога над селом: Демографічні втрати колективізації». Книга – підсумок багаторічної роботи Олександра Бабенышева, вивчав свідчення жителів СРСР і документи, зокрема, архів Смоленського обласного комітету ВКП(б), захоплений німецькими військами і вивезений в Німеччину, а після закінчення війни потрапив у США.

Учасник дисидентського руху, один академіка Сахарова Олександр Бабенышев в 1981 році емігрував з СРСР. У Бостоні він став учасником проекту «Голодомор» українського інституту Гарварда. У 1987 році в знаменитому видавництві «Ардіс» вийшов збірник «Непочутих голосу. Кулаки і партейцы», підготовлений ним за матеріалами Смоленського архіву.

У новій книзі – «Перемога над селом» оцінюються розміри втрат від розкуркулення, депортації і голоду. Точне число загиблих до цих пір невідомо. Олександр Бабенышев оцінює прямі і непрямі втрати в 10 мільйонів чоловік. Він приходить до висновку, що колективізація стала другою громадянською війною – війною бідних проти заможних, міста проти села, держави проти сільського жителя. Селянство, що годувало країну, було поставлено перед вибором: голодна смерть або повне підпорядкування розпорядженням властей. Усвідомивши, що опір веде до неминучої загибелі, сільський житель здався.

Результатом цієї війни стала і небувала мутація – остаточне формування радянської людини, «людини пасивного, готового до виконання абсурдних розпоряджень начальства; цей чоловік боявся несподіванок, не любив свою працю, по можливості не дотримувався законів, вважав крадіжку єдино можливою формою перерозподілу власності і був повністю позбавлений самоповаги.

На власній шкурі селянин зрозумів, що не можна довіряти нікому, що людина людині ворог: він може забрати останню корову і останній шматок хліба», – пише Борис Грозовский в рецензії на «Перемогу над селом». «Селянину було запропоновано відмовитися від допомоги і взагалі будь-яких почуттів до ближнього, не кажучи вже про відстоюванні власних прав. Голод став інструментом расчеловечивания».

Презентація книги Олександра Бабенышева «Перемога над селом: Демографічні втрати колективізації» пройшла 31 травня таки сахаровському центрі в Москві. Автор, який приїхав у Росію із США, розповів Радіо Свобода про своєму дослідженні.

– Я почав займатися історією, коли радянської влади виповнилося 50 років. Вирішив, що треба подивитися, що вона за ці 50 років зробила. Природно було почати з зміни чисельності населення, і цього мені вистачило на все життя. Тема Голодомору виникла для мене у 1981 році. Коли я опинився за кордоном, було якраз 50-річчя Голодомору. Гарвардський інститут мене прийняв, і я займався там цією темою.

– Ви говорили про це з Андрієм Дмитровичем Сахаровим?

– Ні, про Голодомор спеціально не говорив. Я написав книжку про втрати за всі роки, в тому числі в роки колективізації, і дав йому, тому що він називав неправильні цифри, які брав у Роя Медведєва. Він прочитав, сказав, що сподобалося, але докладно ми з ним не говорили. Він мені передав рецензію свого знайомого. Вона не підписана, я так і не знаю, хто це написав. Дуже розумна, серйозна рецензія, із зауваженнями, з похвалами. Але у мене немає впевненості, що Сахаров прочитав усю книгу.

Російське перевидання документів Смоленського архіву

– Які матеріали ви використовували, коли писали «Перемогу над селом»?

– Я працював у російських та українських архівах, але головне – використовував перепису населення та опитування. По Україні це був великий масив людей, яких запитували про роки колективізації. Ці опитування проводили мої знайомі в Канаді і в США.

– Опитували емігрантів з СРСР?

– Не тільки. Була еміграція українців з Польщі, частина з них була захоплена Голодомором. З Радянського Союзу була дуже невелика українська еміграція, просто не випускали. Але відразу після відкриття країни українська еміграційна громада поповнилася. І найважливіша група – це українці, які пішли з німцями, а після розгрому Німеччини переїхали в Канаду і США. Це велика група, яка пережила колективізацію і могла про неї розповісти.

– Ви робите важливе зауваження про те, що слід не приблизно, а точно оцінити кількість жертв Голодомору, так, як інститут Яд ва-Шем оцінює число жертв Голокосту…

– Почасти мій заклик на Україні спрацював. Там провели масові опитування пережили колективізацію або їх родичів. Я сам писав інструкції, про що обов’язково запитувати. Хотілося б, щоб люди будували родовідні дерева: що сталося з бабусею, дідусем, з батьками і так далі, щоб мати картину змін у кожній родині.

– До яких цифр втрат ви прийшли в результаті?

– Перш ніж говорити про цифри, скажу, що саме ми оцінювали. Я розумію під втратами те, що населення не дожила до свого терміну. Свій строк встановлюється як норма, яка вже досягнута населенням, тобто для колективізації це була перепис 1926 року. Завдяки перепису ми знаємо, кому було 10, 20 років і так далі. Скільки років він повинен прожити в тих же умовах, які зафіксовані переписом? Перепис і таблиці смертності робляться разом. Можна сказати, що населення повинно було бути таким. Порівнюючи населення, яке повинно було бути, з тим, що фактично було, ми бачимо втрати. Повинно було бути 10 мільйонів якогось віку, а було 8, значить, два мільйони –втрати. На гіпотезі мирного доброго часу існування будуємо подальший прогноз, як буде далі змінюватися чисельність населення. Природно, населення буде старіти, з’являється нове покоління і так далі. Ось це рух населення ми розглядаємо як норму, потім порівнюємо в роки, які нас цікавлять, 1936 або 1934-й як кінець колективізації, 1939-й як репресії між 1937 і 1939-м: так дізнаємося втрати – розбіжність гіпотетичної норми з фактичною чисельністю населення.

– Тут є проблема: сталінської перепису населення не можна вірити.

– Я не вірю в цю проблему. Насправді перепис робилася добре, фальсифікацій загальної чисельності населення не було. Ми вже після сталінського часу можемо це перевірити. Що зроблено було при Сталіні? Частина населення враховану, але не записану за конкретними територіями, наприклад, армія, всі ув’язнені, велика група населення, яку врахували, але не зафіксували точно за місцем проживання, – ці групи розкидали по республікам чи областей, які погано виглядали в результаті колективізації, – і це, звичайно, фальсифікація. Фальсифікація стосувалася України, Казахстану, а не загальної суми населення. Тобто надбавка була, але приблизно 1%, і цей 1% в розрахунках я знімаю. Вони чесно кажуть, що додали, і ми легко можемо його прибрати. Так що я не визнаю, що перепис була фальсифікована повністю. Якщо фальсифікацію, яку ми бачили, прибрати, перепис залишиться цілком нормальною.

Єдиний пам’ятник жертвам Голодомору в Росії був поставлений в 1992 році з приватної ініціативи на кладовищі в селі Мала Сердоба Пензенської області

– І ви приходите до висновку, що під час Голодомору загинуло 10 мільйонів чоловік?

– Невірне слово «загинули». Ця цифра правильна для всієї країни, але вона говорить про те, що 10 мільйонів повинні були прожити більше, ніж вони прожили, хтось на два роки, хтось на 10 років. Тобто норма, скільки б покоління 1926 року мало до 1937 році. Так що це не загиблі – це не дожили свою частину життя. Загиблі теж є в моїй оцінці, але це не 10 мільйонів, а не більше п’яти. 4,5–5 мільйонів – це загиблі. Зафіксовано: в 1933 році зросла смертність на мільйон з чим-то. Абсолютно очевидно, що ці люди померли від хвороб, голоду, від поганого харчування або від шлункових захворювань. В це число входять і розстріляні. Тобто це реальні фізичні втрати. Якщо говорити про реальні втрати для всього періоду, то вони будуть не 10 мільйонів, а приблизно 5.

– П’ять мільйонів загиблих і ще 5 мільйонів, які не дожили свій термін?

– Абсолютно вірно, саме так.

– Ви пишете: «Ні Україну, ні власне українців можна виділити як групу людей, цілеспрямовано піддавалися знищенню голодом. Вони страждали так само, як і багато інші сільські та міські жителі СРСР, в одних випадках набагато більше, в інших – менше». Ви не згодні з дослідниками, які вважають Голодомор геноцидом українського народу?

– Я не вважаю, що ці втрати носили національний характер. Дійсно в українців пропорційно більший відсоток втрат, ніж у російських жителів України. Тому що росіяни в значній мірі – це міське населення, а українці – в основному сільське. Далі ми повинні подивитися по областях України, зовсім не рівні були втрати. В Донецькій області були набагато менше, ніж, скажімо, Київської чи Харківської.

– Тому що постачання було краще?

– Так, постачання Донбасу було передбачено, тому що там була виробнича система, яка необхідна державі, і держава не так давило. Можемо сказати, що північні області України були в кращій ситуації, ніж навіть донецьке населення. Тому що удар голоду був не просто по республікам або територіям, а за виробляє смузі, як її називали, де вирощується зерно. Це зерно у неї забирали. А в північних районах України важливу роль відігравало тваринництво, набагато більше було посівів картоплі. Вони мали продукцію, на якій могли виживати. А зернові райони опинилися під страшним ударом, коли забрали майже весь урожай, вигребли вже насильницьким шляхом, обшуками у людей те, що вони зібрали на власних ділянках або отримали в якийсь момент від колгоспу. Це був страшний насильницький голод, тому що населення було приречене через відсутність їжі. Майже те ж саме сталося на Північному Кавказі. Російсько-українські області – Ростов, Ставрополь, Краснодарська – були під таким же ударом, як і всі інші важкі галузі України. Так що це не було національне, це не було навіть у республіках, але це був удар по частині населення, яке займалося виробництвом зернових культур.

– Чи був це свідомий, ретельно розроблений план або наслідки божевілля на місцях?

– Ні те і ні інше. Це не був розроблений урядом план – «давайте знищимо частина населення». Це був процес боротьби за те, щоб забрати в населення намічену певну суму цього врожаю. Звідки взялася ця сума, звідки взявся цей план? Перед цим був дуже хороший урожай 1930 року і непоганий в 1931-м. Шляхом тиску врожай 1931-го підігнали до 1930-го, найгірший врожай дав ту ж саму цифру заготовок. У 1932-му, який був набагато гірше 1931-го, хотіли зібрати стільки ж, скільки було в хорошому 1929-30-м, держава хотіла мати ту ж саму суму заготовленого зерна, що було неможливо, тому що врожай був не дуже гарний і він був дуже погано зібраний. Тут проблема не тільки влади, а і населення. Населення на врожай 1931 року не хотіло працювати. Вони бачили, що все забирає держава: навіщо ми будемо намагатися зібрати всі? Напружена робота сільського населення була зовсім необхідна, не було достатньої механізації, люди працювали по 12-16 годин, особливо у дні, коли не було дощів. Тобто це була боротьба за кращий врожай. Є розповідь дисидента, який поїхав за батьком у велику українську село на півдні, він приїжджає і бачить, що працює одна молотарка, 8 осіб або 12 осіб підкидають зерно, інші сидять. Він каже: як же, урожай пропаде. Вони кажуть: ну й нехай пропадає. Тобто був ще відповідь сільського населення, яке державі, крім свого пасивного праці, нічого протиставити не могло. Але в 1932 році це було дуже серйозно. Був середній урожай, але погано зібраний, що дуже різко знизило можливість держави заготовити те, що воно хотіло. І воно заготовило стільки, скільки хотів, віднявши ту частину, яка у селян була відкладена для існування їх сім’ї. За це йшла серйозна боротьба, і держава зуміло це забрати. Не можна сказати, що це геноцид, тому що він не був спрямований на конкретних осіб або конкретні групи людей, але це призвело до загибелі цих людей. Не можна сказати, що держава планувала загибель, але воно забирало весь хліб, закривало очі на те, що цим людям нічого буде їсти.

– Чи намагався хто-небудь врятувати голодуючих? Або расчеловечивание зайшло занадто далеко і про благородство не могло бути й мови?

– Расчеловечивание доходило до великих меж. Питирим Сорокін, фахівець з демографії, пише, що голод завжди веде до падіння моральності, виживають гірші, тому що вони здатні відняти і забрати собі, а кращі діляться з іншими і гинуть раніше. З’явилися людожери, які поїдали членів своєї родини, дітей найчастіше. До цих людоїдів я прирівнюю і вищу групу найбільш забезпечених, яка спокійно забирала продовольство і за рахунок цього продовжувала існувати. Безумовно, були люди, які рятували не тільки своїх родичів, а й інших людей, допомагали людині виїхати, тому що на Україні та Північному Кавказі був заборонений виїзд, не пускали в поїзди, не можна було продавати квитки. Було багато хороших людей на різних рівнях, навіть на рівні керівництва колгоспів. Хоча було дуже багато поганих людей, що думали тільки про себе і про своїх близьких.

– Хто головний лиходій в цій історії? Ті, чиїми руками здійснювалася ця кампанія по знищенню мільйонів людей? Рядові співробітники ОДПУ на місцях?

– Ні, головний лиходій був у Москві – це був Сталін. Сталін і пряме його оточення були добре інформовані, саме вони ставили цю задачу: нехай всі, в першу чергу Україна, не просять у нас хліб, нехай вони зберуть зерно самі і віддадуть державі, а якщо щось залишиться, візьмуть собі. Виконавцями були українські керівники, і найбільш страшною в цьому сенсі фігурою був Косіор, перший секретар ЦК України. Чому я його вважаю головним лиходієм? Коли розглядався урожай 1931 року, не дуже хороший, але і не дуже поганий, а держава хотіла отримати урожай такий же хороший, як в 1930 році, Косіор виступив на нараді, де був Сталін, і сказав, що ми вже колективізували населення України на 75%, я думаю, що ми впораємося з цими заготовками. Всі інші секретарі виступили з прямо протилежним поглядом: ми не можемо повністю дати цей план, тому що у нас був поганий врожай. І на Україні почалося на рік раніше, ніж в інших регіонах. Тут дуже велика відповідальність українського політичного керівництва. Звичайно, не менша, а набагато більша – це Сталін, Каганович, Молотов. Молотов поїхав на Україну дотискати, Каганович на Північний Кавказ, тому що його небезпечно було посилати на Україну, його там страшенно ненавиділи. А Сталін чудово знав, що відбувається, отримував масу листів, інформацію від керівників обласного рівня. Були люди, які думали, що потрібно якось зверху це припинити, що не можна намагатися робити заготовки, відбираючи в людей все. Звичайно, виконавцями були рядові партійні працівники. Не так вже рідко люди проводили обшуки, вилучали зерно в одному селі, а в цей час інші люди вилучали зерно в їх родинах, у їх селі. З 1932 року ніхто не був захищений. Удар був по всім, але смертельний удар по дуже великій групі сільського населення виробляє смузі.

– Мого родича змусили стати першим головою колгоспу в його селі, а через півроку розкуркулили.

– Хороша типова історія. Коли були вибори голів, то обирали часто спочатку шанованих людей, думали, що ці люди зможуть розумно керувати. Коли почалися активні вилучення, звичайно, цим людям довелося дуже погано.

– Є дані, скільки було заарештовано так званих куркулів, скільки було вислано, скільки за цими справами розстріляно?

– ОГПУ писало звіти. Досить добре відомо число втікачів і спійманих. Скільки їхали в ешелонах і вивантажувалося, більш-менш відомо, але насправді цифри трошки більше. Приблизно вивезено було два з половиною мільйони – на Північ, у Сибір, вони займалися там чи сільським господарством, або в промисловість, на лісорозробки пішли. Це були люди підконтрольні, жили в спеціальних селах. Так як це відбувалося в 1930-31 року в основному, то багато з них були краще готові до 1932-33 році, до жаху Голодомору. Держава тим, хто працював у лісовій промисловості, підкидав продовольство. Хотіли отримувати більшу продуктивність, тому робочих постачали. І не було такого удару, як на південних територіях, що виробляють зерно. Там було більше картоплі, яку не так легко все відібрати. Розкуркулені, які найбільше постраждали від колективізації, голод пройшли трошки або помітно краще, ніж їх родичі, що залишилися в селах.

– Ви порівнюєте розкуркулення і Голодомор з другою громадянською війною. Але громадянська війна передбачає опір, битва двох сил. Тут було серйозне опір?

– Опір було, серйозним назвати його не можна, воно не було ефективним, на відміну від опору часів громадянської війни, де солдати повернулися з гвинтівками додому. Сільське населення було обезоружено. В депортації куркулів воно вже досить сильно розділилося, велика частина людей закривала на це очі або брала участь у розкуркулюванні. Коли стали забирати зерно, великого організованого опору сільське населення надати не могло, хоча були там юрби жінок, які намагалися у елеваторів щось забрати. Були тисячі маленьких, дрібних бунтів, які дуже легко придушувались. Армія і ОГПУ легко справлялися. Був дуже сильний бандитизм, грабували все, що можна було грабувати. Загалом страшного опору, революції не виникло, як це не дивно.

– І цей досвід голоду сформував радянської людини…

– Так, це так. Люди звикли до цієї формі існування. Головне, вони звикли до повного підпорядкування. В 1931/32 році вони ще опиралися, не хотіли віддавати зерно, вони вважали: ми виростили, це наше зерно. Вони ховали, боролися. А 1933-34 роки і 1936-й були дуже важкими для сільського господарства, поганий урожай, але ніякої боротьби не було, селянин підкорився. Його вдарили так страшно, що вже восени 1933 року він працював, розуміючи, що отримає мало, але боявся не отримати нічого. Колгоспна система запрацювала, вона не була так продуктивна, як доколхозная, але давала державі те, що держава хотіла отримати, і щось залишалося для посіву, щось діставалося сільським жителям. Чудова історія: приходить Каганович до Сталіна і каже: урожай дуже поганий, треба готуватися його віднімати у сільського жителя. Сталін каже: не треба, самі привезуть. Тобто він розумів, що боротьба виграна, йому населення підкорялося, опору або спроби не віддати не буде. Далі було так: брали все, що хотіли, в тій кількості, в якому хотіли. А як люди виживали? Пристосувалися зі своїх маленьких ділянок, городів отримувати необхідну для живлення продукцію.

– І боягузливий, покірний, раболіпний радянська людина остаточно сформувався в ці роки…

– Так, безумовно. Тут важливо смирення перед абсурдом. Наприклад, абсурдом видається наказ забирати у людей зерно, яке потрібно для посіву наступного врожаю. Це зерно кудись відвезли, а потім звідкись привозиться знову висівати. Втрати при увозе і привозі, безумовно, були, але люди йшли на ці втрати – це є абсурдом. Але і сільські жителі, і адміністрація змирилися і визнавали, що так треба робити, раз нам наказують. Абсурдність стала нормою, тому що наказ не обговорювалося. Розумний чи ні – це вже не нашого розуму справа. Головне, що була втрачена любов до землі, любов сільського жителя працювати на ній, відчуття, що це моє, я сам роблю, визначаю своє життя, все це було абсолютно втрачено, робота була підневільна, завжди не надто старанна, дуже часто зерно йшло під сніг. Сільське населення переїжджав до міста. Взагалі у всій радянській реальності, ви праві, був дуже негативний людський результат.

– Ви зараз представляєте свою книжку в путінській Москві, де, як кажуть соціологи, визнання Сталіна великим державним діячем вже стало загальним місцем, 70% опитаних поважають Сталіна.

– У мене немає, чесно кажучи, таких особистих вражень, хоча я зустрічаю це у пресі, чую, що це відбувається. Для мене було катастрофою єльцинських часів, відмова від демократичного устрою, визнання, що нам потрібен диктатор, який буде мати всю владу, а ми готові йому підкорятися. Країна охоче пішла від демократії, говорили: ну як же, парламент поганий, нам потрібен хороший президент. Російська радянська інтелігенція хотіла цього і отримала. Встановлений режим особистої диктатури, влада вище, ніж будь-який виборний орган, Єльцин пішов на руйнування держави, але його все одно обрали. Причому інтелігенція в тому числі. І Путін успадкував владу від Єльцина.

– Нинішня любов до Сталіна пояснюється цим теж?

– Чесно кажучи, нинішня любов для мене абсурдна. З ким я розмовляю, ніхто такої любові не висловлював. Я думаю, що це нерозуміння сталінізму, а просто спадкування ідеї – було сильне могутня держава, нам подобається сильну державу, Сталін мав сильну державу, і ми його будемо вважати хорошим керівником. Люди не знають на своїй шкурі, що таке сталінізм, мріють, що сильна держава їм може щось дати. Те, що в Росії авторитарний режим – це вкрай сумно. Але я вірю в неминучість встановлення демократії скрізь. Історія відбувається таким чином, що авторитарні країни переходять до нормального демократичного режиму, де населення – не завжди розумно, не завжди добре, – але визначає політику. Безумовно, і в Росії це мало колись статися.

—

Дмитро Волчек, опубліковано у виданні Радіо Свобода