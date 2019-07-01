Як подорожують жителі європейських країн — аналіз Євростату

Євростат проаналізував дані про 1,3 мільярда поїздок на відпочинок або у відрядження, які вчинили за рік громадяни країн ЄС. Результати аналізу показали, як сильно розрізняються звички європейців, коли мова йде про подорожі.

Греки проводять в середньому 9,9 дня в поїздці — це майже вдвічі більше, ніж в середньому по ЄС — 5,1 дня. Другою країною, яка досягла позначки «більше тижня», був Люксембург, жителі якого відправляються в поїздку в середньому на 7,1 дня.

Самі короткі поїздки — у естонців і латишів, всього 3,3 дня — рівно третина типового грецького відпустки. Фіни пішли не набагато далі: в середньому вони їдуть подорожувати на 3,4 дні.

Статистичне управління Європейського Союзу виявило, що половина всіх поїздок довше однієї ночі були присвячені відпочинку, одна третина — візитів до родичів і друзів і одна восьма — ділових поїздок.

Поїздки за кордон

Дані Євростату також демонструють частоту поїздок за межі рідної країни.

Серед румунів все, крім 6 відсотків людей, що відпочивають на батьківщині. Відразу за румунами — іспанці з їх показником 9,4% подорожей за кордон. В середньому по Європі показник закордонних поїздок склав 26,7%.

Жителі невеликих держав, що мають сухопутний кордон, мають набагато більшу схильність до поїздок в інші країни. Чотири з п’яти поїздок бельгійці здійснюють за межі країни. Для Словенії цей показник становить майже дві третини, а для Австрії — половину всіх поїздок.

Улюблений транспорт

Люксембуржці здійснюють найбільше повітряних рейсів серед всіх країн континентальної Європи: 42% усіх подорожей жителів Люксембургу здійснюються на літаку. Їх обігнали тільки жителі Ірландії (43 відсотки), Кіпру (49 відсотків) і Мальти (63 відсотки).

Найбільша частка поїздок в Європі відбувається на машині (близько 64%). Словенці люблять свої машини найбільше і використовують їх у 85 відсотках поїздок.

Найзатятішими користувачами залізниці є французи і німці, але навіть вони здійснюють тільки одну з семи поїздок на поїзді.

Міжміські поїздки на автобусах рідше скоюють в Європейському союзі (5,5%), але на Балканах цей показник набагато вище.

За матеріалами Independent

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